Con tecnología perseguían a contrincantes políticos: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos, lamentó que actualmente las instituciones de procuración de justicia se encuentran desmanteladas y con una serie de carencias de todo tipo, asimismo, señaló que si bien, los policías se recibieron sin equipo operativo ni tecnológico, sí contaban con tecnologías para espiar y perseguir a los contrincantes políticos y quienes el Ejecutivo estatal consideraba como no gratos.

Explicó que desconoce el estado en que la pasada administración encabezada por Javier Corral, haya recibido las corporaciones, sin embargo, dijo que esta administración, las recibió desmanteladas.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La jefa del Ejecutivo estatal, manifestó que desde hace 40 años no se veía una persecución de tal magnitud, incluso, señaló que fue algo similar a lo ocurrido en la guerra fría, en donde se fabricaron documentos, pruebas y testigos falsos, modificar los procedimientos, entre otras cosas.

Cabe mencionar que este domingo el ex gobernador César Duarte Jáquez, emitió una carta en dónde acusa al ex mandatario Javier Corral Jurado, de haber manipulado las instituciones para afectar a sus rivales políticos, esto tras la revelación del juez Uriel Mendoza, quien reconoció haber sido presionado en el caso de la hoy gobernadora y de ex funcionarios de la administración de Duarte Jáquez.