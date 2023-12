Condenan a Aras por fraude: Podrían liberar a detenidos y pagarán con los bienes que existen

La Juez de Control, Hortensia García, consideró penalmente culpable a la moral Aras Investment Business Group, del delito de fraude, por lo que se permitirá la reparación de los bienes que restan de la empresa a los miles de afectados por la misma.

Así lo explicó el abogado Mariano Cordero, quien es representante de algunos de los defraudados, mismo que señaló que con esta sentencia, todos los afectados podrán recibir una reparación del daño parcial, ya que no se garantiza que haya una reparación total del daño, debido a que se cubrirán los gastos con los bienes que tiene asegurados la Fiscalía General del Estado.

Sobre los cuatro detenidos, dijo que ya se agendó audiencia este día para que un juez de control, analice la modificación de las medidas cautelares, es decir que se va determinar si quedan en libertad o no, a raíz de que la moral Aras, fue considerado culpable de todo el delito de fraude cometido en el estado de Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

Por ese motivo los cuatro detenidos podrán obtener su libertad este día y ni una sola persona estaría en prisión por los hechos y de acuerdo al abogado, sólo se pagaría una parte del daño patrimonial que generó la empresa y no habría mayor responsabilidad jurídica en contra de todos los involucrados.

"Fue un juicio abreviado amañado, completo de irregularidades, es muy evidente, el representante de Aras no estableció la calidad de apoderado, la reparación se dará a través del decomiso, los bienes pasan a formar parte del Estado y van a hacer una cesión de derecho de propiedad y van a repartir, no dijeron cuanto, ni como" compartió.

Dijo que la Ceave, será la encargada de tomar los bienes y comenzar a repartir los mismos, pero adelantó que no sería una reparación del 100% y que luego de los pagos de honorarios y posibles actos de corrupción, los afectados van a recibir una mínima cantidad de su dinero.

"Van a recibir centavos por pesos, pero cada quien va a aceptar o no lo que les ofrezca, este juicio no garantizó la reparación del daño, ni el acceso real a la justicia, fue una simulación que ya habíamos adelantado, no se sanciona verdaderamente a los responsables y las víctimas, se deben conformar con lo poco que queda, para cerrar este caso", señaló el abogado.