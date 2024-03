Conmemoran Fundación Colosio y PRI aniversario luctuoso de Luis Donaldo

La Fundación Colosio y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), rindieron un homenaje al fallecido Luis Donaldo Colosio Murrieta en el marco de su trigésimo aniversario luctuoso, el cual tuvo lugar en el Jardín Colosio, ubicado en las inmediaciones del Periférico De La Juventud y la avenida Francisco Villa.

A este homenaje se sumaron los candidatos al Senado de la República por la coalición Fuerza y Coalición por México, Mario Vázquez y Daniela Álvarez, quienes acompañaron a los militantes priistas entre los que se destacaron Alejandro Domínguez, Rosy Carmona, Kenia Durán, Ana Lilia Orozco, Ricardo Santana, Maurilio Ochoa, entre otros.

La secretaria General del Comité Directivo Estatal, Kenia Durán remarcó que “las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo Colosio; fueron fin a su existencia, pero no a los ideales por los que luchó”, y precisó que a la fecha siguen retumbando sus palabras y acciones.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Destacó su vocación humanista, pues puso en todo momento en el centro a los hombres, su bienestar y sus libertades, lo cual, a su parecer, debe prevalecer a fin de lograr “el México que merecemos”. Igualmente, dijo que su pensamiento resuena más que nunca en estos tiempos.

Por su parte, Alfredo Rueda, presidente de la Fundación Colosio, refirió que actualmente se juega el futuro de México, pues la gente sigue siendo agraviada por las autoridades y afligidas por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.

“En las postrimerías del Gobierno Federal seguimos padeciendo un Gobierno que no escucha, no atiende las necesidades del país y que no cumplió con las promesas que hizo en su momento…se ven ciudadanos angustiados por la violencia, que quieren y merecen un mejor servicio de salud y que no merecen un gobierno opaco”.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Aseguró que se tiene esperanza y están dispuestos a hacer lo conducente para alcanzar el progreso y la justicia social, razón por la cual consideró importante recordar los ideales de Luis Donaldo, pues se está en un momento crucial en el que están representando lo que aspira la sociedad.

“El pensamiento de Colosio nos da una ruta firme y una ruta ética para seguir en el camino”, agregó recalcando que en este momento en el que la polarización política amenazan la democracia, el pensamiento del entonces candidato a la presidencia de la República se hace más presente, por lo que llama a que cada quien contribuya para lograr el “México que merecemos”.