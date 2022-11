¡Conoce al ganador del concurso de Calaveritas de El Heraldo!

Un arcón con valor de 1400 pesos que incluye pan de muerto, botella de vino tinto y diversos productos comestibles ganó el señor Enrique Arteaga Sustaita quien participó en el concurso Calaveras Literarias de El Heraldo de Chihuahua 2022, donde obtuvo el primer lugar gracias a tu trabajo titulado “Calaverita a María”.

En la Panadería y Pastelería Geryal ubicada en la calle 31 y Riva Palacio en la colonia Santo Niño se realizó la entrega del obsequio ya que este negocio dirigido por Gerardo Serrano fue el patrocinador del primer lugar.

Emocionado se confesó don Enrique Arteaga, “me dio gusto, pero más gusto me dio cuando vi otras calaveras y creo que la mía la eligieron porque tiene un toque de romanticismo, los integrantes de mi familia están muy contentos porque me dicen que soy muy creativo, pero en lo que a mí respecta, estoy muy satisfecho con el premio y el lugar que obtuve; en mi escrito hago referencia al romance y un poco de sentido cómico”.

Agregó su interés por la celebración de esta festividad mexicana, “La hice con el fin de que no se pierdan las tradiciones, me gusta hacer versos y he tratado de cultivar la escritura, hace tiempo hice una pastorela en verso y fue muy exitosa, la calavera para este concurso me tomó aproximadamente un día realizarla”.

Se dijo muy complacido con esta casa editora a la que expresó su admiración, “agradezco a El Heraldo de Chihuahua por la oportunidad que nos da a quienes nos gusta escribir esto nos impulsa a seguir preservando las tradiciones; El Heraldo se preocupa por seguir fomentando estas actividades tan importantes”.

Acompañado por su hija arribó el señor Enrique Arteaga a las instalaciones de la panadería donde los propietarios le hicieron entrega del arcón al tiempo que le externaron felicitaciones por su excelente trabajo.

Cabe destacar que cada año El Heraldo de Chihuahua realiza esta actividad en el marco del Día de Muertos; esta vez no fue la excepción y se contó con la participación de decenas de lectores y usuarios.

Cuatro personas se hicieron acreedoras a premios: Enrique Arteaga, Dayna Márquez, Javier Sánchez y José Antonio Orpineda.