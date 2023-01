Continúan sin otorgar certificados de preparatoria a más de 20 exalumnos del Cecich

El Centro de Especialización en Computación e Inglés de Chihuahua, continúa sin dar una solución con respecto a la entrega de certificados de culminación de estudios para quienes egresaron de su modalidad de preparatoria abierta, en la que cursaron alrededor de 14 semanas, desde agosto del 2019.

Todo esto bajo la dirección del profesor Ricardo Ojeda, quien según reportan, se comprometió con ellos para dar entrega de sus respectivos certificados, sin embargo hasta el momento, no se les ha proporcionado nada.

Uno de los ex alumnos, señala que tiene alrededor de 3 años a la espera de ese documento, ya que ha perdido varias ofertas de trabajo debido a la falta del mismo, el cual no le han entregado desde el 2019, siendo aproximadamente más de 20 afectados.

“Hemos acudido a la SEP y nos dijeron que la escuela no estaba registrada, entonces no sabemos quién nos va a responder, he perdido tres años queriendo entrar a la universidad y no puedo” señaló el afectado.

A la fecha, según antiguos alumnos, aún no ha recibido este documento que acredita la conclusión de su nivel preparatoria, por tal motivo corren bajo el riesgo de perder los semestres cursados en sus carreras universitarias, razón por la cual están preocupados de no recibir respuesta favorable de parte de la institución en la que cursaron su preparatoria.

Al parecer, los encargados del plantel ya no responden llamadas ni mensajes ante los cuestionamientos sobre la entrega de estos certificados, la única información que hay es que la escuela depende de la secretaría de cultura del Gobierno de Oaxaca, según palabras de las oficinas del CECICH en Chihuahua.

La escuela se ubicaba en la calle Av. Melchor Ocampo 324, en la zona centro de la ciudad, sin embargo, las instalaciones fueron cerradas, ya que se cambiaron de ubicación y según parece, cambiaron el nombre de la institución.

Los ex alumnos afectados comentan que se estarán organizando para en los próximos días acudir a presentar una denuncia formal por el motivo de fraude, para que de una vez por todas, sus requerimientos sean escuchados.

Este no ha sido el único caso que se ha presentado sobre este retraso de certificados, ya que desde inicios de noviembre del año 2022, se recibieron quejas con respecto a este instituto, el cuál la única explicación que da, es que los certificados son mandados desde la sede en Oaxaca.