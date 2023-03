Contrato con Teletec puede cancelarse en cualquier momento: Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que el contrato para sustitución de alumbrado público, adjudicado a Teletec por proceso de licitación pública, nacional y transparente, está sujeto a que de no cumplirse, se hará la cancelación y aplicación de fianzas y penalizaciones que correspondan, cuyo servicio estará permanentemente bajo escrutinio.

“No me va a temblar la mano para hacer que el proveedor o concesionario del servicio preste el mejor de los servicios públicos al Municipio de Chihuahua”, afirmó Marco Bonilla.

En el tema de la contratación, mencionó que es un procedimiento en una licitación pública, nacional, y totalmente transparente, a la que se incluyó un comité de adquisiciones y no se le cerró la puerta a nadie, al que los regidores que quisieron tener acceso a esta licitación, la pudieron tener sin problema alguno.

“El servicio que vamos a recibir, va a estar sometido a un escrutinio de manera permanente, porque estamos contratando la sustitución de más de 45 mil luminarias, por nuevas con tecnología LED, sino además, el mantenimiento del alumbrado que va a ser existente, y el contrato se nos debe garantizar por lo menos un encendido del 97% de las lámparas de vapor de sodio que continuarán todavía funcionando, porque vamos a cambiar el 60% del alumbrado, y existirá un 40% de alumbrado antiguo”, explicó.

En ese sentido, señaló que el servicio tiene que ser garantizado, en caso de no hacerlo, el contrato se va a cancelar, se van a ejercer las penalizaciones y fianzas que se consideran en el contrato mismo.

“Y así como no me tembló la mano con Lifer, tampoco me va a temblar la mano en este caso”, aseveró Marco Bonilla.

En ese sentido, refirió que acercándose el periodo de la elección y con las corcholatas de Morena moviéndose por todo el país, no podemos dejar de ver que esta es una maniobra política de ese partido.

“Debo decirlo con todas las palabras, que son ataques políticos. No presentan pruebas, puras especulaciones. Es lamentable que algunos diputados y funcionarios públicos no quieren Relleno Sanitario, pero tampoco quieren iluminación ni nada para la ciudad; pero tampoco dicen que sí quieren para la ciudad. Es lamentable”, expresó el alcalde Bonilla Mendoza.

El presidente municipal de Chihuahua externó que le parece muy curioso que los señalamientos contra la contratación de sustitución de alumbrado público en la ciudad de Chihuahua, venga de un partido que ha sido señalado por tantos procesos de corrupción en las tres grandes obras que ha desarrollado: la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los cuales se han contratado sobre costos bajo adjudicaciones directas.

Sostuvo que ha demostrado con hechos la certificación PEFA, que viene de la Unión Europea a otorgarla, de la cual, Chihuahua es el único municipio del país que la obtiene; Chihuahua es el segundo lugar nacional en Transparencia, de acuerdo con la Plataforma CIMTRA; y refirió la inscripción en el Reto de Gobierno Abierto.

“Yo no me voy a distraer con estos ataques, a base de mentiras, que vamos a seguir trabajando por iluminar de mejor manera las calles de la ciudad, por reducir los índices de inseguridad, y por hacer que las mujeres se sientan más seguras en esta Ciudad Capital”, afirmó Bonilla Mendoza.

Sobre las credenciales de la empresa Teletec, compartió que consultó con el alcalde de ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, cuál había sido su experiencia con la empresa Teletec, porque esta empresa sustituyó más de 60 mil luminarias en el gobierno municipal de Armando Cabada, hoy diputado federal por Morena, en ciudad Juárez.

“Me dice el alcalde que no ha habido ningún problema hasta el día de hoy, con la empresa que ha instalado en tiempo y forma, que ha cumplido con las garantías necesarias, y que no hay problema alguno que señalar, eso es lo que comentamos en cortito. En dado caso de que la empresa no cumpla con lo que se le está contratando, vamos a cancelar el contrato y a garantizar o a ejercer las fianzas que se consideran en el mismo”, expuso.

Para finalizar, Marco Bonilla expresó que el servicio de la empresa Teletec no es una concesión, no es deuda para el municipio, es un contrato de prestación de servicios, nada más; y que se puede cancelar en cualquier momento.