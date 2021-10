Convocan a la Marcha por la Vida y la Familia

Líderes evangélicos de la ciudad de Chihuahua convocaron a la marcha Por la Vida y la Familia, que se realizará el sábado 30 de octubre a las 16:00, partiendo del Estado de Beisbol Manuel L. Almanza, en la Ciudad Deportiva, hacia la Plaza del Ángel, donde se hará una concentración de personas a las 17:30 horas, para dar un posicionamiento sobre la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia, conformada por papá, mamá e hijos.

“No estamos en contra de personas, pero sí de leyes que procurando quedar bien con una parte, afectan a otros. Exigimos como parte de la sociedad, que se legisle con derecho a la vida”, destacó el Pastor Erick Mantilla, vocero de la organización Salvemos la Familia en Chihuahua.

Por su parte, el pastor Ricardo Anchondo, representante de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua, invitó a toda la sociedad, y destacó que la comunidad evangélica tiene una influencia en más del 60% de la sociedad, lo que permite tener capacidad de manifestarse como una mayoría, y no más una minoría.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Eso nos une para pedir a los legisladores que hagan leyes a favor de la vida, y no leyes en contra. Que se metan a legislar lo que se requiere como sociedad, pero no en contra de lo que ya está establecido, y la Constitución ya lo tiene respetado. Es lo que les pedimos, que no estén alterando el orden que ha estado por más de miles de años, desde la formación del ser humano, se estableció un hombre y una mujer, para procrear hijos; se estableció la familia como el vínculo más importante de la sociedad; y se estableció que la vida se debe respetar desde la concepción hasta la muerte”, aseveró Ricardo Anchondo.

En la ciudad de Chihuahua se estiman 400 iglesias evangélicas de denominaciones como Asambleas de Dios, Metodistas, Bautistas, entre otras, con diez denominaciones entre las principales. Se integran por alrededor de 140 mil personas, de acuerdo al último censo del INEGI.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

También se están sumando a la marcha asociaciones civiles pro familia, incluso, algunas personas practicantes de la Iglesia Católica y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.

Aunque podamos tener diferencias con iglesias de otro credo doctrinal, en los temas de vida y familia, estamos muy unidos.

Jesús Cano, representante de la Iglesia Bautista, destacó que se han hecho todos los trámites ante las diferentes instancias de gobierno, para realizar un evento responsable y congruente, procurando la defensa de la vida, cuidando de la salud de los asistentes.

Además, se han convocado a diputados locales y federales, para que escuchen el pronunciamiento, y lleven el sentir de la ciudadanía ante las respectivas entidades legislativas.

“Lo importante no es solo que vayan, sino que reciban el documento, que será entregado a la diputada Geo Bujanda. Creemos que no es solo importante la movilización de las masas; sino que es importante dejar asentada la propuesta en un documento”, afirmó el Pastor Mantilla.