“Corral se hace la víctima“: Adriana Terrazas, sobre la clausura de la librería

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, se manifestó en torno al tema de la clausura de la librería que recientemente abrió, en la capital del estado, el ex gobernador Javier Corral Jurado, asunto que ha dado mucho de qué hablar en las diversas redes sociales y que tomaron distintos actores políticos a nivel nacional y local.



Terrazas Porras, expuso que Corral Jurado ya sabe cómo se rigen las leyes y conoce el papeleo y los permisos que cualquier establecimiento debe de tener al momento de operar, incluidas las áreas de Protección Civil, por lo que debería de ser el primero en poner el ejemplo y no fallar con los términos.

“Todos los que hemos tenido alguna vez un negocio sabemos que si te piden los documentos, los sacas y los muestras y no hay acción que seguir en tu contra, si los tuviera, los hubiera presentado y esto no hubiera sucedido, a mí me parece que el exgobernador quiere seguir haciéndose la víctima”.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Indicó que tal parece, que el incumplimiento de Javier Corral, al no tener los documentos conforme a lo establecido por la ley, visibiliza que quiere llamar la atención de la sociedad y el gremio político, para además hacer quedar mal a los actuales gobernantes.

Hay que recordar que fue el 19 de enero, cuando el exgobernador del estado, tenía planeada la inauguración de la librería denominada Sándor Márai, ubicada en la avenida Independencia, cruce con la calle Nicolás Bravo, en el Paseo Bolívar y a dicho evento invitó a personalidades de la literatura, como el escritor Enrique Serna y el actor y activista Daniel Giménez Cacho.

Ese día, fue cuando el negocio amaneció con los sellos de clausura y al no poder desarrollar ahí el evento, los invitados y el exfuncionario, se movilizaron al Parque Revolución, en donde de forma simbólica se llevó a cabo la ceremonia.

Personajes políticos como Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresaron el apoyo a Corral jurado, entre muchos otros funcionarios, sin embargo, como es el caso de la Presidenta del Congreso del estado de Chihuahua, hay quienes señalan que todo se dio por el incumplimiento de los permisos, tal y como lo detallaron las autoridades del Gobierno Municipal.

Finalmente Javier Corral, detalló que se encuentra tramitando un recurso de amparo, el cual le ayude a reabrir la librería por lo que considera un atropello al derecho de acceso a la cultura y en cuanto lo logre, retomará el programa de eventos que quedaron pendientes.