Cumple Román Rivas en Index; impulsó exportaciones a otro nivel

El Jardín de Niños Sur, dejar un gran proceso de gobernanza hacia el interior del organismo para las siguientes gestiones, así como exponenciar a Index Chihuahua a nivel nacional e internacional, fueron los principales logros de Román Rivas Hong, quien lideró a Index Chihuahua durante tres años, periodo en el cual las exportaciones incrementaron en un 38%.

Rivas inició su gestión el primero de enero de 2021 cuando persistía la pandemia por Covid-19, así que le tocó participar en el Consejo de Salud; asimismo, mediante el Departamento de Salud de Index, en colaboración con todas las plantas, se establecieron protocolos para que en la industria no se generan contagios masivos como ocurrió en otras entidades federativas.

En el marco de esta situación, arrancaron las campañas de vacunación en coordinación con la industria, beneficiando a trabajadores de Chihuahua a través de un programa binacional y, posteriormente, el organismo empresarial apoyó en las jornadas locales.

Conforme avanzó la contingencia sanitaria —a finales de 2021—, se enfrentaron a un “caos logístico” ya que se presentaron restricciones en materias primas; además empezó a escasear el personal en puertos.

Después, a inicios del año pasado se registró una gran helada en Houston que paró un importante número de plantas petroquímicas, poniendo en jaque la parte logística y de suministro, que a la postre provocó el nearshoring.

“Fue muy enriquecedor para mí todo ese proceso, pues al mismo tiempo que estábamos enfrentando diversas adversidades, a nivel nacional me tocó encabezar la implementación de la oficina Index USA que ha funcionado como un área de enlace para abordar diferentes temas como el cierre de fronteras”, señaló.

Por otro lado, encaminada la gestión del presidente saliente, se implementaron varias reformas como la referente al outsourcing o subcontratación, así como el aumento en días de vacaciones. Actualmente están a la expectativa de iniciativas como la reducción de la jornada laboral “lo que puede colocar en una posición de riesgo a varias empresas”.

A la par que ocurrían estas situaciones a nivel macro, a nivel interno se hizo muchísimo trabajo en cuanto a una mejor conexión con asociaciones empresariales para trabajar en temas comunes, incluyendo los antes mencionados. De igual manera, se logró establecer un mecanismo muy robusto entre los consejos de Index y de la Fundación Index (que coordina la parte social), el clúster Automotriz y el clúster Aeroespacial.

“Estamos cerrando muy fuerte con el advenimiento del nearshoring, y todo lo que se generó a raíz de la pandemia. Las oportunidades para crecer proveeduría son fuertes, pero también se consolidó una estructura muy fuerte con el respaldo de otros entes del sector productivo, por lo que se queda un equipo muy fuerte que sin duda tendrá una gran continuidad con René Espinosa”, declaró el entrevistado.

SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO

Ante la pregunta expresa sobre sus mayores logros, Rivas inmediatamente respondió que, como presidente de Fundación Index, fue concretar una obra como el Jardín de Niños de Index; y como presidente de Index Chihuahua: el haber dejado un gran proceso de gobernanza hacia el interior del organismo para las siguientes gestiones.

“Tenemos una asociación muy robusta, contamos con muchos comités que si bien estaban estipulados dentro de los estatutos, pero nosotros hicimos un proceso para mejorar aún más toda la gobernanza”, declaró.

En lo que respecta al exterior, se dio a conocer a Index Chihuahua a nivel nacional e internacional, dando la apertura necesaria para que no fuera una organización tan rígida, sino que estuviera más cerca de otras cámaras empresariales, gobiernos e inclusive medios de comunicación.

Cabe resaltar que la industria maquiladora y manufacturera de exportación en nuestro estado sigue encabezando las exportaciones a nivel nacional y continúa creciendo. Solamente de 2021 a 2023 las exportaciones han subido más de 25 mil millones de dólares (mdd) en Chihuahua, lo que equivale a un 38%; y por si fuera poco, se ha crecido bastante en empleos a nivel profesional.

No obstante, reconoció que pudo haber llegado más inversión si la Federación no optara por eliminar organismos como ProMéxico, pues con todo y que se está recibiendo una cifra récord, la inversión se hubiera podido cuadruplicar “pero las políticas han sido equivocadas y no se han puesto los recursos correctos en las entidades correctas para que esto suceda”.

La muestra –dijo-, es que para obtener un permiso para maquila se debe esperar hasta siete meses, dado el poco personal que hay en la Secretaría de Economía para ejecutar dichos trámites. “Este gobierno no está capitalizando de manera correcta el poder atraer inversión, realmente para ellos ha sido suerte el que haya pasado este periodo durante su gobierno, pero si hubieran tenido la estrategia, las ganas, el empuje, estaríamos plagados de inversión”, aseguró.

¿QUÉ VIENE PARA LA INDUSTRIA EN 2024?

Quien terminó su administración en Index Chihuahua este 31 de diciembre, afirmó que se avecina un año muy positivo para el sector, pues al no presentarse una recesión en el último trimestre de 2023, la buena expectativa se mantiene para 2024.

Sin embargo, precisó que el año entrante pudiera persistir una presión inflacionaria, pero sin afectaciones en el consumo, esto es, para la industria seguirá siendo un buen año; empero será interesante observar cómo se moverán los mercados con las elecciones en México y E.U.

Aparte, se prevé que el peso empiece a nivelar su paridad con el dólar, lo que resulta benéfico tomando en cuenta que un peso débil no es tan positivo para muchas empresas.

Estas previsiones, así como el recuento de logros y retos serán abordados durante el último informe ofrecido este próximo 25 de enero cuando está programada la toma de protesta oficial de René Espinosa Terrazas, quien técnicamente entra en funciones al arranque del 2024.

Román Rivas Hong continuará activo en Index Chihuahua colaborando con varios proyectos; además se comprometió a formar parte del consejo de una institución educativa para poder aportar en el ámbito académico; y por supuesto, se mantiene dirigiendo la empresa “Clayens” con plantas en Chihuahua, Saltillo, Torreón y Ciudad de México.