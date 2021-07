Defensa del agua evitó una situación catastrófica: CEA

Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, destacó que la defensa del agua de las presas en 2020, evitó que se produjera una situación catastrófica y aseguró que se pudiera establecer un cultivo de apenas el 30% del promedio del campo chihuahuense; además anticipó que de no llenar a un 50% el volumen de La Boquilla, no se puede cantar victoria para el ciclo agrícola 2022.

“No hay que perder de vista que hay otras tres personas que están injustamente detenidas, y ahora, después de las elecciones viene una detención de un líder que figuraba en la defensa del agua. Hay una serie de videos donde él expresa su malestar por la situación que se estaba pasando en ese entonces, lo que es muy distinto a cometer directamente los señalamientos que le hacen”, manifestó sobre la detención del productor Andrés Valles.

Y acotó, “No se justifica una detención por lo que se le está acusando, creemos que puede llevar su proceso en libertad, y que tenga todas las posibilidades de defenderse. La autoridad tiene todas las facultades para hacer las revisiones pertinentes sin que se deje de utilizar los términos para denostar la actividad agrícola de la región centro-sur del estado”.

Sobre la presencia de precipitaciones que han escurrido hacia las presas de la región centro-sur, manifestó que si bien, las lluvias son benéficas, y dan un aliento para poder concluir este ciclo agrícola 2021, -que únicamente tuvo una siembra de alrededor del 30%-; benéfico, porque se logran establecer los cultivos de temporal, pero los niveles actuales no son un aliciente para poder cantar victoria, para el ciclo agrícola 2022. Al día de hoy, presenta La Boquilla al 25%; Las Vírgenes al 40% y El Granero, también anda en niveles del 40%.

“Para asegurar el ciclo agrícola 2022, al menos debemos de andar en niveles del 50% en la presa La Boquilla. Todavía nos falta, esperemos que continúen las lluvias por lo que resta del mes de julio, esperemos se presenten bastantes en el mes de agosto, y en septiembre, que es cuando finaliza el ciclo de las lluvias, se sigan presentando de manera copiosa, pero no hay que cantar victoria, son muy bien recibidas las lluvias, pero no garantizan que podamos tener un ciclo agrícola 2022, al 100%”, explicó.

Así mismo, señaló que la detención de Valles se da por el tema de la extracción excesiva que se pretendió hacer en 2020, con el planteamiento inicial equivocado de la Comisión Nacional del Agua pretendía la extracción de mil millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla.

“En su momento, Conagua esperaba que se pudiera recuperar por las lluvias del 2020, las cuáles no se dieron. Eso hubiera ocasionado una catástrofe peor, que ni siquiera se hubiera podido sembrar el 30% en el 2021. Las posturas que tomaron en su momento, el gobierno del Estado y el gobierno Federal, de tener una defensa de la situación de las presas, -hay que recordar que en un principio el gobierno del Estado no estaba sumado en la defensa, al último se subieron-, pero en ese momento estaba el sector agropecuario solo, y por eso se tuvo que hacer la defensa del agua comunitaria; porque de no haberse hecho, la situación hubiera sido catastrófica para el Distrito de Riego 005”, aseveró.

En ese contexto, subrayó la importancia de tener un acercamiento con las autoridades federales para que con estas lluvias que se tuvieron, (que fueron copiosas y se registraron escurrimientos hacia las cuencas que alimentan al Río Bravo), sí hubo un pago de aguas al Tratado de Aguas Internacional con Estados Unidos de 1944, es importante cuantificarlas para ir viendo cómo vamos en esas contabilidades con el pago, para que no se presente el mismo problema en los siguientes meses.

“Esperemos que la justicia federal actúe, que las personas que están encargadas de la situación jurídica de del señor Andrés Valles, tengan ellos una apreciación correcta del actuar de Andrés, que es muy diferente aparecer como líder en un movimiento a realmente ser él, el ejecutor de los hechos de violencia”, concluyó.