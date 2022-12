Denuncia personal de enfermería del ISSSTE falta de pago y aguinaldo

Un grupo de 40 trabajadores de enfermería pertenecientes a la Clínica y Hospital del ISSSTE Chihuahua, acudió a este rotativo para denunciar que no se les ha pagado la nómina correspondiente al 15 de diciembre, y tampoco el aguinaldo, que en suma, son más de 16 mil pesos por cada trabajador.

Informaron que todos son personal basificado, y se les paga por medio de cheque quincenal, sin embargo, en esta ocasión no les han pagado debido a que “no hay papel para imprimir los cheques”.

Además, informaron que hay cerca de 160 personas de suplencia a quienes no se les paga desde el mes de septiembre, pese a que su sueldo oscila entre 1,800 y 2,000 pesos por quincena.

“Ya hemos dado vueltas y vueltas para que nos paguen, estamos desesperados porque tenemos necesidades que cubrir, además de que sabemos que el aguinaldo debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre, y lo único que nos dicen es que no hay papel”, informaron.

Las personas que no han recibido su pago, son personal de enfermería tanto de la clínica como del hospital del ISSSTE en la ciudad de Chihuahua, han cumplido con sus labores y hasta el 21 de diciembre no se les ha pagado ni la quincena que se les debió depositar hace una semana, ni el aguinaldo, conforme a la Ley, debe ser pagado como máximo el 20 de diciembre, por tratarse de una prestación laboral.

Algunas de las personas que manifestaron su descontento, no sólo se encuentran molestas sino preocupadas, pues tienen gastos, no han podido comprar los regalos de Navidad para sus hijos, y sólo han recibido respuestas absurdas, como el hecho de que no hay papel para imprimir los cheques.

“Agregaron que esta situación ya la han expuesto al personal encargado de emitir los pagos, en tesorería en Chihuahua, pero también se avisó a la delegada sindical de la Ciudad de México y no hay respuesta.

Los 40 empleados que basificados, han apoyado a los cerca de 160 trabajadores de suplencia que desempeñan distintas labores en el ISSSTE, pues se les tienen retenidos los pagos desde el mes de septiembre, y por temor a ser despedidos o a represalias, no han expuesto la situación que ya es insostenible.

“Es ilógico, ya hablamos y hasta se ríen por eso decidimos exponerlo en este medio” indicaron las personas afectadas.

Añadieron que anteriormente, esto no se había presentado con el personal que cuenta con base, pero aun cuando sea una sola ocasión, se trata del pago por su trabajo, y del aguinaldo al que tienen derecho, por lo que esperan la situación se resuelva a la brevedad y esto no pase a mayores.