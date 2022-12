¿Te endeudas rápido? Aquí unos tips para ahorrar dinero en el 2023

Las deudas, los créditos, préstamos, etc., pueden convertirse en un dolor de cabeza para tus finanzas si no sabes administrarte, por lo que hoy te compartimos unos cuántos consejos para que las deudas no se lleven tu quincena y tu tranquilidad.

El objetivo de estos consejos es que uses responsablemente los productos y servicios financieros, lo que te ayudará a tener unas finanzas sanas, necesarias para el desarrollo de tu patrimonio.

A continuación, te presentamos algunos tips que te podrán ayudar a mejorar tus finanzas personales durante 2023.

Te damos los mejores tips para mejorar tus ahorros. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo mejorar mis finanzas?

1. Haz un presupuesto mensual. Al hacer una lista de tus ingresos y egresos podrás identificar los gastos que no son necesarios, esto te permitirá saber tu capacidad de ahorro para lograr tus objetivos y hasta dónde puedes gastar.

La elaboración de un presupuesto te ayudará a administrar tus finanzas y a alcanzar tus objetivos económicos. Para comenzar, verifica a dónde va tu dinero:

El primer paso es llevar un registro de todos sus gastos durante un mes. Anota cada centavo que gastes. Incluye todos tus gastos, hasta las compras menores , como una golosina para el almuerzo. A fin de mes, sabrás dónde se está yendo tu dinero.

es llevar un durante un mes. Anota cada centavo que gastes. , como una golosina para el almuerzo. A fin de mes, El segundo paso es considerar cuáles son tus ingresos. Calcula tus ingresos por mes ya que normalmente las cuentas se pagan mensualmente. Utiliza el ingreso neto, o sea la cantidad de dinero que queda disponible después de todas las deducciones (Por ejemplo ISR, servicio médico, seguro de auto, entre otras.)

2. Ahorra. Procura que sea una cantidad fija y no sólo lo que te sobre en la semana, un buen ahorro es la base para lograr una inversión que te permitirá muchas cosas, para ello es necesario que visualices una meta a futuro, un viaje de vacaciones, cambiar de coche o comprar uno, remodelar tu casa, etc., una meta más allá de comprar el outfit de moda te ayudará a mantenerte motivado.

3. Paga tus deudas. A veces generamos un endeudamiento tan alto que nos impide empezar a ahorrar, o como comúnmente se dice 'hacemos un hoyo para tapar otro', evita esto y no te endeudes más de lo que tu capacidad de pago te permite y para salir de deudas, empieza por aquellas que son más grandes o que te generen un mayor interés, esto permitirá que no sigan creciendo.

Define tu capacidad de endeudamiento. Esto con el fin de no hacer gastos que en un futuro te generen problemas y que no puedas pagar.

4. No des tarjetazo. La tarjeta de crédito es una excelente herramienta siempre y cuando la utilices correctamente, no te dejes seducir por los meses sin intereses, procura que los artículos que compres con la tarjeta sean bienes cuya vida útil sea duradera.

Procura ser totalero. Así evitarás pagar intereses, recargos y gastos de cobranza, o en su defecto también puedes optar por pagar más del mínimo requerido.

A la hora de elegir una tarjeta de crédito debes tener claro qué quieres hacer con ella y cómo funciona, sobre todo si es la primera vez que tramitarás este producto financiero.

En el mundo cada vez es mayor la tendencia a dejar de usar efectivo y, en cambio, contar con una tarjeta para hacer compras. Sin embargo, muchos aún le temen a adquirir una tarjeta de crédito.

Debes tener cuidado al adquirirlas porque aunque el mercado ofrece una gama de más de 150 alternativas, considerando tarjetas bancarias y comerciales, muchas de éstas te mencionan los beneficios y no los cobros e intereses que te cobran. Es por ello que existen una serie de filtros de selección que te pueden ayudar a identificar y analizar los aspectos que te resulten relevantes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que la tarjeta clásica sigue siendo el principal producto, y representa 68.8% del número de plásticos en el mercado, es decir, seis de cada 10 tarjetahabientes se van por la opción estrella del banco, aun cuando hay tarjetas especiales para quienes viajan, compran en determinadas tiendas o necesitan un blindaje porque tienen una línea de crédito muy alta.

Todas sirven para lo mismo pero no son iguales. Son varios aspectos, desde la tasa de interés, el costo mínimo por apertura, las facilidades de pago, las comisiones, hasta el perfil que encaje con tu edad, ingresos o hábitos de compra y deuda.

Aquí te presentamos algunos filtros, identifica cuál o cuáles son los más importantes para ti o los más relevantes:

Tus hábitos de consumo Define el uso que le vas a dar a la tarjeta , si la usas solo para una emergencia o para alguna promoción a meses sin intereses o con descuento especial, elige una que cobre una anualidad baja o que no la aplique . El objetivo es tener una tarjeta para uso eventual que genere el menor costo financiero posible.

Define el , si la usas solo para una emergencia o para alguna promoción a meses sin intereses o con descuento especial, . El objetivo es tener una Tu ingreso Es importante considerar el sueldo que tienes para poder elegir el tipo de tarjeta que puedes tene r, así como para delimitar la línea de crédito que puedes manejar de acuerdo a tus finanzas.

Es importante r, así como para que puedes manejar de acuerdo a tus finanzas. Tu estilo de vida Identifica en qué gastas más y con qué frecuencia. Por ejemplo, si tienes que viajar regularmente, te conviene una que te otorgue millas de vuelo en cada compra. Otro ejemplo son los reembolsos en efectivo por tus compras, de esta manera puedes pagar con la tarjeta de crédito sin generar un saldo deudor ni disponer de tu dinero. Otros son los programas de lealtad y recompensas que ofrecen algunas instituciones financieras.

Identifica Por ejemplo, si tienes que viajar regularmente, te conviene una que te otorgue millas de vuelo en cada compra. Otro ejemplo son los reembolsos en efectivo por tus compras, de esta manera puedes pagar con la sin generar un saldo deudor ni disponer de tu dinero. Otros son los programas de lealtad y recompensas que ofrecen algunas instituciones financieras. Tu historial crediticio Si tu historial crediticio es positivo , seguramente no tendrás problema al solicitar otra tarjeta o cualquier otro crédito. Cabe señalar que el buró de crédito es un importante referente para que los emisores conozcan tus hábitos de pago, y en ese sentido, te otorguen una tasa de interés más baja o más alta, según sea el cumplimiento que hayas observado en el tiempo.

Si tu , seguramente Cabe señalar que para que los emisores conozcan tus hábitos de pago, y en ese sentido, te otorguen una tasa de interés más baja o más alta, según sea el cumplimiento que hayas observado en el tiempo. El costo de la tarjeta El Costo Anual Total (CAT), es un indicador que engloba la tasa de interés, la anualidad y las comisiones que cobra a sus clientes un emisor por la tarjeta. Procura no basar tu selección solo en este indicador, ya que no incluye todas las comisiones y costos en los que puedes incurrir de acuerdo a tu estilo de pago o de consumo, por mencionar solo algunos. Si por el contrario, quieres usarla para pagar cotidianamente todas tus compras y consumos del mes, analiza la anualidad pero también las comisiones y costos aplicados en las operaciones que realices. Adicionalmente, pon atención a las recompensas.



5. Usa el crédito de manera responsable. Hazlo tu mejor aliado, recuerda que el crédito no es un dinero extra, es una cantidad que te presta el banco por la cual estás obligado a pagarla, por lo que no usar un crédito sabiamente te generará muchos intereses y un mal historial crediticio.

Cuando la gente habla de su crédito, está hablando de su historial o antecedentes de crédito. Su historial de crédito describe cómo usa su dinero. Por ejemplo:

¿Cuántas tarjetas de crédito tiene?

¿Cuántos préstamos tiene?

¿Paga sus facturas en fecha?

El modo en que hayas manejado tu dinero y facturas en el pasado ayudará a los prestadores a decidir si quieren hacer tratos contigo. Tu historial de crédito también los ayuda a determinar la tasa de interés que te aplicarán.

En general, cuando los prestadores ven que siempre pagas tus facturas puntualmente y que nunca te endeudas por un monto superior al que estás en condiciones de pagar, se sienten más confiados de tenerte como cliente .

ven que y que nunca te endeudas por un monto superior al que estás en condiciones de pagar, . Si ven que te atrasas en los pagos o que tienes deudas con tarjeta de crédito o que tomas préstamos por más dinero del que estás en condiciones de pagar, podrían desconfiar de tu voluntad o capacidad de pago.

6. Evita comprar por impulso. Una buena forma de lograrlo es diferenciar lo que realmente necesitas de lo que a veces sólo es un deseo te ayudará a hacer gastos innecesarios y por lo mismo harás compras más conscientes

7. Compara precios y calidad. No te vayas por la primera opción, al comparar puedes obtener un ahorro significativo, no temas recorrer varios comercios, esto te puede ayudar también a conocer otras opciones de mercado que en un futuro te pueden ser muy útiles.

8. Haz algo por tu retiro. Cuando dejes de trabajar seguramente querrás vivir de una forma cómoda, para lograrlo tendrás que ahorrar lo suficiente, hacer aportaciones voluntarias a tu Afore te permitirá lograrlo.

El ahorro voluntario es el ahorro adicional que realizas a tu cuenta individual de Afore y que, dependiendo de tus objetivos y prioridades, puede servirte para un gasto o inversión futura o bien, para aumentar el monto de tu pensión.

9. Contrata un seguro de Gastos Médicos. No hay mejor regalo para ti y tus seres queridos que tenerlos asegurados, recuerda que un seguro los protege en caso de cualquier enfermedad o accidente.

Algunos planes de Gastos Médicos Mayores incluyen diversas membresías e, incluso, cuentan con aplicaciones móviles para que sea más fácil ubicar a los proveedores de servicios.

Hoy en día, contar con un Seguro de Gastos Médicos Mayores se plantea como una necesidad de primera mano, pues nadie está exento de que le ocurra una emergencia. Además, cabe resaltar que estos seguros cubren, principalmente, el riesgo por enfermedades y accidentes, entre una amplia gama de eventualidades.

Estos son algunos de los beneficios que complementan tu seguro de Gastos Médicos Mayores

Seguro Dental Con él, tienes costos preferentes en muchos procedimientos; dependiendo del plan hay copagos que van desde el 20% y puede incluir: Endodoncias, Resinas, Procedimientos Quirúrgicos Menores y complejos, Extracciones, Limpiezas, etc. Te recomendamos acercarte a tu agente para que pueda asesorarte y sacar provecho de este beneficio.

Con él, tienes dependiendo del plan hay copagos que van desde el 20% y puede incluir: Endodoncias, Resinas, Procedimientos Quirúrgicos Menores y complejos, Extracciones, Limpiezas, etc. Te recomendamos acercarte a tu agente para que pueda asesorarte y sacar provecho de este beneficio. Membresías de Salud Este es un beneficio que te ayudará a hacer frente a tus gastos de salud ya que proporcionan descuentos como son: consultas médicas, estudios de laboratorio y gabinete, medicamentos, etc. Algunos planes de Gastos Médicos Mayores incluyen este tipo de membresías, incluso cuentan con aplicaciones móviles para que sea más fácil ubicar a los proveedores de servicios. Es una buena alternativa para obtener costos preferenciales en servicios de salud y no se vea afectado tu bolsillo.

También hay beneficios como:

Reembolsos de gastos médicos por accidente

Seguro por muerte accidental del titular

Video consultas

Asesoría nutricional y psicológica

Descuentos en establecimientos y cadenas comerciales, etc.

¿Sabías que existen membresías de salud que incluyen servicios funerarios?

Este servicio se otorga al titular y los beneficios son:

Inhumación: Recolección del cuerpo, Servicio de Embalsamado, Arreglo estético, Ataúd básico, Sala de velación o en domicilio sin costo, traslado en carroza para inhumación.

Recolección del cuerpo, Servicio de Embalsamado, Arreglo estético, Ataúd básico, Sala de velación o en domicilio sin costo, traslado en carroza para inhumación. Cremación: Recolección del cuerpo, ataúd básico, Arreglo estético, Sala de velación o en domicilio sin costo, Servicio de cremación, urna para cenizas.

10. Invierte tu dinero. Al hacerlo podrás generar un capital extra, siempre busca la opción que más te convenga, una buena opción es invertir en los CDTs.

Invertir es una oportunidad de hacer negocios y generar ingresos, pero realmente es una forma de alcanzar tus sueños, metas y libertad financiera. Si tienes el deseo de alcanzar tu independencia económica, debes saber que ahorrar es solo el primer paso, las inversiones te pueden ofrecer rendimientos, pero tienes que aprender cómo funcionan, los instrumentos disponibles y cómo manejar el riesgo.

Los beneficios de invertir

1. Mantienes el valor del dinero Es importante que puedas distinguir entre inversiones y ahorros. El ahorro es el primer paso y la inversión es el siguiente, porque los recursos que no se ponen a trabajar, pierden valor en el tiempo.

La inflación resta valor a tu dinero encareciendo bienes o servicios y los ahorros no pueden competir con ese aumento perdiendo poder de compra.

resta valor a tu dinero Las inversiones que ofrecen ganancias por encima de la inflación le ayudan a tus ahorros a mantener el ritmo que marca la inflación y superarlo. Esta es la manera de empezar el sendero de la independencia financiera.

que ofrecen le ayudan a tus ahorros a mantener el ritmo que marca la inflación y superarlo. Esta es la manera de empezar el sendero de la independencia financiera. Cuando incrementas tu patrimonio puedes cumplir las metas que planificaste.

2. Puedes invertir de acuerdo a tu perfil No todos son iguales, y en el mundo de las inversiones existen 3 perfiles muy marcados:

Los que no quieren arriesgarse mucho son conocidos como “conservadores”.

son conocidos como “conservadores”. Los que b uscan mejores rendimientos, pero minimizando riesgos son “moderados”.

pero son “moderados”. Los más “arriesgados” son aquellos que no temen invertir.

Busca la opción que más se te acomode y empieza a hacer crecer tu dinero en vez de que se te vaya como agua entre los dedos.

