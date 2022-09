Encuentra dinero en chamarra que compró en el tianguis y lo devuelve a su dueña [Video]

Comprar en el tianguis es una actividad muy popular para encontrar productos a bajo precio y con una buena calidad, ya sean nuevos o en ocasiones prendas usadas en las que, como a este usuario en redes sociales, puedes tener grandes sorpresas.

Un usuario en TikTok mostró cómo en una prenda usada que consiguió en un tianguis realmente escondía los ahorros de una persona. La forma en que fueron escondidos sorprendió a todos, incluso a la persona que vendió la ropa, una chamarra.

La buena acción del usuario causó una gran cantidad de comentarios y el recordatorio de cómo comprar en el tianguis siempre puede llevar a diferentes experiencias.

Chamarra usada guardaba una gran cantidad de dinero

Por medio de su cuenta en TikTok el usuario Mauricio (@mauricio5025) compartió un video en donde muestra una chamarra de color negro de la marca Calvin Klein, la cual compró en su visita al tianguis y que tenía dinero en una de sus bolsas, la cantidad de 13 pesos.

Pero faltaba más por descubrir dentro de la prenda que costó 50 pesos, la cual el usuario ya veía como una gran compra debido a que sin querer ya había ahorrado algo en ella.

Cuando comenzó a inspeccionar la chamarra a detalle se dio cuenta que tenía una gran cantidad de bolsas escondidas. En una de ellas explicó que inclusive no se sentía al ser de doble vista y de ella comenzó a retirar una gran cantidad de dinero.

Al menos 20 billetes de 500 pesos principalmente y algunos de mil pesos son retirados del bolsillo escondido, por lo que el usuario señaló que probablemente eran los ahorros de una persona.

“Estos son los ahorros de una persona porque es mucho dinero”, explica el usuario mientras retira el dinero de a poco. “Sé que no debería sacarlo y ahorita voy a devolver, porque imagínate, es mucho dinero de una persona, ahorita voy a regresarlo… Como moraleja siempre revisen lo que venden”.

@mauricio5025 Me encontré dinero en una chamarra ♬ sonido original - Mau

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿Qué ocurrió con el dinero?

En su segundo video, Mauricio contó que ocurrió con el dinero que encontró en el bolsillo secreto de la chamarra sin que dijera cuál fue la cantidad total.

Dentro del material aparece de frente y con la chamarra puesta al quedarse con la prenda. Relata que fue una señora la que le vendió en 50 pesos la prenda y al contarle lo que encontró ella tampoco sabía del origen del dinero.

Al platicar con ella relató que la chamarra pertenecía a su esposo, quien no tenía mucho tiempo de fallecer, por lo que decidió vender su ropa en busca de conseguir algo de dinero para mantener a sus dos hijos. Ante esto, el usuario reflexionó sobre el poder que pudo tener el regresar el dinero a una persona en esa situación.

“Y me siento muy orgulloso, porque quieran o no la acción que yo hice, hasta cierto punto ayudé a una persona que, no sé cómo decirlo, ella no sabía que no contaba con ese dinero”, agregó el usuario. “Me siento bien, me siento orgulloso de lo que hice y ahora que veo el resultado o lo que contrajo la acción que hice me siento mejor, porque esa persona si lo está pasando mal”.

Mauricio afirmó que en un momento sí pensó en quedarse con el dinero al ya haber pagado por la prenda, pero al final decidió hacer una buena acción que para él le dejó una recompensa más grande.

La acción consiguió una gran cantidad de reacciones en TikTok, donde su video ya tiene más de 1.5 millones de visualizaciones. Dentro de los comentarios, no faltó quien bromeara para que le regresaran su chamarra, pero fueron más quienes valoraron su gran acción y quienes le recomendaron que ya no la regresara.

@mauricio5025 Buenas obras que dan gusto ♬ sonido original - Mau

“Tal vez era la chamarra de alguien que murió. La sacaron para venderla, pero nunca la revisaron. Era su escondite secreto”, dijo en forma de premonición la usuaria Rainbow.

“Haz una prueba, regresa con la chamarra puesta, si dice algo el que te la vendió, lo regresas, si ni se inmuta, quiere decir que ni él lo sabía”, recomendó la usuaria Maye.

“Se va a escuchar feo, pero no la regreses, claramente no es de la que te lo vendió. No tiene cas. Triste por el verdadero dueño, pero no se sabe quién es”, indicó el usuario Jesús Alberto.

Mauricio en su cuenta de TikTok suele compartir parte de sus compras en un tianguis en México, por lo que es posible que muestre otros descubrimientos en el futuro o nuevos encuentros inesperados con dinero escondido.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla