Denuncian que canchas de pádel de la Panamericana causan contaminación acústica y lumínica

Ubicado sobre la calle Río de Janeiro en la colonia Panamericana, se encuentran las instalaciones de un parque deportivo donde se practica tenis y pádel, el cual se encuentra en una zona residencial, por lo que los vecinos de esta zona han reportado que los reflectores y el ruido constante les perturba sus rutinas cotidianas, y piden a las autoridades el regularizar los horarios y los decibeles auditivos.

Según varios de los colonos, la perturbación constante a la zona habitacional por el ruido que producen los usuarios de dichas instalaciones comenzó desde el pasado septiembre 2022 con los reflectores de luz que utilizan para iluminar las canchas, debido a que, según los vecinos aledaños a las instalaciones molesta que desde las 6:00 de la mañana hasta altas horas de la madrugada las tengan prendidas.

Asimismo, comentaron los colonos que los constantes gritos a todo pulmón, las palabras altisonantes de los clientes que en muchas ocasiones se encuentran alcoholizados, dado a que es un lugar donde se permite la venta y consumo de bebidas alcohólicas, es motivo de no poder siquiera abrir las ventas.

Esto debido a que, según uno de los vecinos se escuchan demasiado fuerte las pelotas, “se asemeja al sonido de proyectiles”, al igual que el ruido de los vehículos, alarmas y bocinas al exterior, el ruido de los autos que van y vienen todo el día.

Aunado a lo anterior, dicho colono comentó que los usuarios de las instalaciones suelen aventar basura a las casas aledañas a las canchas, así como las pelotas que utilizan tanto en los entrenamientos como de los partidos, “en varias ocasiones han roto ventanas de los vecinos que colindan con estas canchas, ya estamos cansados”.

Según alegan estos vecinos, el negocio no tiene la infraestructura para contener su contaminación ambiental, ya que las bardas que utilizan son propiedad de los predios colindantes.

Durante el pasado 19 de octubre del 2022 un grupo de vecinos presentaron una queja firmada por los afectados, ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en la Subdirección de Ecología, donde se les asignó el folio 3141/2022, donde el motivo fue por el exceso de luz de las instalaciones de este negocio en la colonia Panamericana.

Posteriormente, en noviembre del 2022 se amplió dicha queja explicando que consideraban que el problema se trataba de contaminación tanto acústica como lumínica, perturbando la tranquilidad de la zona, debido a que operan desde la 6:00 de la mañana hasta altas horas por la noche, durante toda la semana sin descansos.

Nuevamente en el presente año se presentaron diversas quejas a puño y letra, las cuales obran bajo el número de expediente 2704/22; de igual forma, los colonos afirman haber levantado diversos reportes policiacos con relación al mismo problema.

Por último, el pasado agosto del 2023, comentaron que se interpusieron quejas firmadas por los múltiples afectados ante el Secretario del Ayuntamiento y el Subdirector de Gobernación Municipal, donde este último señaló que se llevaría a cabo una reunión con los vecinos, para posteriormente dictar una solución en la que se delimite la operación del negocio.

Por lo anterior, el vecino comentó que “hasta la fecha no se efectuado, y ahora hacen caso omiso en resolver la problemática, así como a renovarles los permisos, no se me hace justo”, añadió que desde que comenzaron a interponer las denuncias, los encargados del negocio apagan las luminarias exteriores después de las 23:00 horas, no obstante, el ruido continúa hasta altas horas de la madrugada.

Los vecinos inconformes alegaron que aun y cuando la colonia Panamericana es una zona comercial, también es habitacional por lo que consideran totalmente incompatible el giro del negocio, estando tan cerca de las residencias.

“Esta situación no se tuvo en cuenta al momento en que se emitieron los permisos correspondientes, por lo que consideramos que están transgrediendo nuestro derecho a la paz en nuestros hogares”, la moradora de una vivienda cercana a las canchas de pádel añadió que debieron de haber tomado en cuenta las residencias en los estudios pertinentes para la construcción del negocio, “no consideran el ruido que generan, y cómo molesta a los dueños de las casas”.

Según determinaron la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Subdirección de Ecología, Departamento de Planeación Ambiental y Ordenamiento Ecológico, en la resolución de impacto ambiental que fue emitida por el negocio, se condicionó a que no se altere la tranquilidad de la zona habitacional, sin embargo, comentaron que este prevalece.

Por otro lado, una de las quejosas comentó que el pasado 13 de noviembre tuvieron una premiación donde utilizaron micrófonos, por lo que el ruido y la perturbación en la zona fue mayor, así que procedieron a levantar una denuncia al 911 con número de reporte 0205060920.

Los colonos entienden que este deporte como otro, trata del ruido en especial con multitudes de personas animando a los jugadores, sin embargo, la inconformidad proviene de los horarios en que estos ruidos comienzan y terminan, ya que perturban la tranquilidad de sus ciclos de sueño, así como la paz en sus mañanas.

Es así como piden a las autoridades pertinentes que realicen una reevaluación de los permisos, para que resuelvan de la manera más rápida y eficaz, dado a que no desean perjudicar al negocio, pero desean volver a recuperar el silencio en sus hogares.