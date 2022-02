Desaparecen diez jornaleros al intentar llegar a EU

De nueva cuenta un grupo de personas que deseaba llegar a los Estados Unidos, perdió toda comunicación con sus familiares y amigos, en esta ocasión se trata de un grupo de 10 jornaleros que trabajaban en una comunidad de Casas Grandes.

La desaparición de estas personas se dio el pasado 12 de febrero, cuando partieron de Casas Grandes y Galeana donde intentaron llegar a Altar en Sonora y de ahí cruzar a los Estados Unidos, sin embargo desde su partida perdieron todo rastro y comunicación.

Los familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para poder localizarlos, ya que desde el día antes señalado no han sabido de ellos y sus celulares algunos no contestan otros no timbran, por lo que dieron el número 636-136-55-73 para cualquier información que se tenga al respecto.

También se dio a conocer que algunos de sus familiares salieron unos de Lagunitas comunidad de Galeana y otros de la comunidad de San José en Casas Grandes, donde laboran como jornaleros agrícolas.

Valentín y Víctor Antonio llevarían de San José en una camioneta GMC Sierra de color gris/azul a Fidel y Adrián a la central de autobuses Estrella Blanca en Nuevo Casas Grandes, mientras que José Luis y Gustavo trasladarían desde Lagunitas a Rafael en un automóvil de color azul, modelo 2008, sin especificar línea, ni marca, también a los mismos autobuses, donde se quedaron de ver con Maurilio, Uvences y Jeovany de 14 años.

Todos se trasladarían al municipio de Altar, Sonora, por donde se cruzarían e los Estados Unido, sin embargo, ninguno llego al lugar a donde habían acordado y no se sabe de ellos ni de los vehículos que tripulaban.

Los involucrados fueron identificados como Valentín, Víctor Antonio, Fidel, Adrián, José Luis, Gustavo, Rafael, Maurilio, Uvences y Jeovany de 14 años.