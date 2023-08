Descarta Adriana Terrazas que reforma para reelección de mesa directiva sea "a modo"

La presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, descartó que la iniciativa presentada por el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez Madrid, la cual da apertura a que los integrantes de la mesa directiva se puedan reelegir, haya sido a modo.

Por el contrario, señaló que lo ve como una manera de empatar la ley con la de otras entidades e incluso la propia del Congreso de la Unión en donde ya se permite la reelección de los diputados que integran las mesas directivas.

De esa manera, dejó en claro que no es antidemocrático ya que, si lo fuera, no se ejecutaría en otras entidades ni en ambas Cámaras que conforman el Congreso de la Unión; igualmente, precisó que anteriormente sí se contaba con esa posibilidad; sin embargo, fue modificada la Ley Orgánica y se eliminó esa posibilidad.

En cuanto a si le gustaría presidir de nueva cuenta, comentó que “no es mi máxima aspiración”, aunque sí ha sido el cargo más honroso que ha tenido; empero, aunque no abundó mucho en ello, comentó que tiene otras aspiraciones; además hizo énfasis en que su prioridad es entregar buenas cuentas al siguiente titular.

Pese a lo anterior, resaltó que no estaría del todo cerrada a la propuesta, en caso de que así lo sugieran, “si mi función y mi trabajo ha sido del agrado de mis compañeros en general de todas las fracciones parlamentaria pues yo no me negaría”.

En caso de que se apruebe la reforma y de que la sugieran para que se reelija, externó que sería muy honroso para ella y una manera en la que sus compañeros reconocerían que les gustó su trabajo al frente del poder legislativo.

Aún con lo anterior, recalcó tal como lo hizo hace unos días, que no tiene duda de que quien llegue a presidir el Congreso del Estado en este último año legislativo, será alguien con mucha capacidad, “mis 32 compañeros tienen la altura para presidir la mesa directiva”.

Respecto a la situación con su partido dejó en claro que no tiene la intención de dejarlo, “mi posición dentro de Morena es la misma, soy integrante de Morena y pertenezco a Morena...en remoto caso de que fuera una servidora quien presidiera la mesa directiva sería Morena quien la volviera a presidir”.