Descarta Alfredo Chávez que amparo intervenga en ampliación de actual relleno sanitario

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, descartó que el amparo interpuesto por vecinos de Romanza intervenga en la ampliación del actual relleno sanitario, cuyo redestino del crédito fue aprobado este jueves por los legisladores diputados.

Pese a que se mantiene firme en que toda persona tiene derecho de ampararse, dijo confiar en que el hecho de que se está hablando de una problemática que puede desencadenar una catástrofe que repercuta en la salud de las personas, espera que los jueces resuelvan de manera pronta y en favor de la construcción de la tercera celda en el actual relleno sanitario.

“Siempre puede haber algún inconforme; sin embargo, creo que este amparo será desechado porque es vital para toda la ciudad este relleno”, externó al precisar que la ciudad no aguantará el problema que se puede generar si no se inician ya las operaciones de ampliación, pues ya no se tendría un destino para los residuos de la capital.

Destacó que se tiene un alcalde resolutivo, lo cual ha sido de gran beneficio, pues manteniendo el diálogo con las partes involucradas, es como ha logrado acuerdos con los vecinos de las colonias aledañas al relleno sanitario. De la misma manera, el diputado correspondiente a ese distrito, Carlos Olson ha colaborado en los acuerdos y se ha mantenido en comunicación con los habitantes del sector.

Igualmente, resaltó la labor política que ha encabezado el edil al tomarse el tiempo de dialogar igualmente con los legisladores y convencer a todas las fracciones parlamentarias de aprobar la reorientación del crédito solicitado.

Chávez recordó el “serio problema” que se tiene actualmente con el tema del destino de los residuos, pues “intereses de particulares” no permitieron que se desarrollara el proyecto en Mápula, lo cual obligó a las autoridades a buscar otras soluciones que fue la creación de una nueva celda en el actual relleno sanitario, principalmente.

Por tal motivo, aseguró que la solución planteada por Marco Bonilla es factible y necesaria para la ciudad, pues reiteró que “todo el mundo tiene derecho de ampararse, lo que pasa es que no podemos frenar el desarrollo de la ciudad”, por lo que esperan que la manera en la que enfrente el Ayuntamiento ese amparo logre resolver el problema de fondo.

Concluyó manifestando que espera que no haya ningún otro problema al respeto, pues recalcó que es un tema de salud pública, por lo que se le debe dar celeridad, priorizando el diálogo.