Aprueba Congreso reorientación del crédito para el Relleno Sanitario de Chihuahua

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó este jueves la modificación al Decreto LXII/AUOBF/0111/2021 I P.O. con el que se autoriza al Ayuntamiento de Chihuahua reorientar el total del crédito que se había solicitado para el proyecto del Nuevo Relleno Sanitario.

Dicho dictamen fue enviado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del poder legislativo y establece que los 132 millones de pesos de crédito autorizado en 2021 sea redestinado de la siguiente manera: 65 millones de pesos para la ampliación del Relleno Sanitario actual; 60 millones de pesos para el proyecto de Complejo Ambiental; y 7 millones de pesos para los gastos de remediación ambiental.

Cabe recordar que el decreto de origen establecía que el destino del crédito sería para el Proyecto de Construcción de un Nuevo Relleno Sanitario; empero, debido a los amparos que mantienen detenido el proyecto en Mápula, ubicación que se determinó ser la más idónea, es que se buscaron soluciones alternas al manejo de residuos en la capital.

Y es que, de acuerdo a los estudios realizados, el actual relleno tiene como fecha límite de vida útil el mes de abril del siguiente año, razón por la que se buscaron soluciones alternas a la problemática respecto al manejo y destino de los residuos generados en la ciudad.

Cabe recordar que el presidente municipal, Marco Bonilla, tuvo acercamiento con las diferentes fuerzas políticas del Congreso del Estado a fin de explicar los motivos y la situación como tal que se tiene en la capital respecto a este tema. Como resultado de esos diálogos, se precisaron una serie de compromisos por su parte para garantizar que sí habrá un nuevo relleno sanitario.

La morenista América García, en un voto particular, destacó los compromisos que hizo el alcalde tanto en la reunión que sostuvo con la bancada guinda como de manera pública siendo el primero que el actual relleno no pasará de tres años de vida; igualmente, se realizarán jornadas de salud en las colonias aledañas al lugar a fin de garantizar que no haya efectos secundarios ni afectaciones en el bienestar de la sociedad.

Los otros dos compromisos hechos por el edil, los cuales fueron parte importante para que Morena optara por respaldar el dictamen, son que, una vez que se resuelvan los amparos, el nuevo relleno sanitario se realizará con recursos propios del Ayuntamiento, por lo que no solicitará ningún tipo de crédito.

El último pacto hecho fue que la primera piedra del centro de procesamiento de basura deberá ser colocada antes de que concluya la actual administración municipal de la capital; es decir, previo al 8 de septiembre de 2024. García Soto precisó que condicionaron su respaldo, toda vez que siempre van a estar en favor de la población.

Por su parte, el diputado panista y representante del Distrito 16, que es en donde se encuentra en actual relleno, Carlos Olson, precisó que “seguimos empujando todos juntos el tema de la batalla jurídica”, pues acusó que los tiempos judiciales no van de acuerdo a la premura de un problema que se puede tornar ambiental al grado de no poder recibir más basura; por tal motivo, pero sostuvo que el compromiso por crear un nuevo relleno se mantiene.