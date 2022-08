Desconozco bajo qué términos se aprobó iniciar el juicio político vs Corral: Cortinas

El abogado Gerardo Cortinas Murra, informó que el día de ayer presentó un escrito en el cual solicito a la comisión jurisdiccional del Congreso del Estado, se le convoque a las reuniones o se le informe sobre los acuerdos que toman sobre la admisión de su demanda de juicio político en contra del ex gobernador, Javier Corral.

“Lo único que yo tengo conocimiento, es que la comisión jurisdiccional le dio entrada a mi demanda de juicio político, pero no sé en qué términos se aprobó el acuerdo, yo ayer solicite copias certificadas del acuerdo, porque fue una reunión privada”, explicó.

“Algunos dicen que se le otorgó un plazo extra para que el gobierno del Estado presente las pruebas yo les solicité, pero formalmente no tengo noticias”, abundó.

Añadió Cortinas Murra que acudirá nuevamente al Congreso del Estado, para verificar si ya hay respuesta de las copias certificadas y conocer los términos.

“Yo debieron de haber convocado a la sesión de la comisión jurisdiccional, para en un momento dado, expresar estoy o no de acuerdo, y les pregunto as los diputados y nadie me quiere dar información, a mí que soy la parte demandante”, señaló.

Por último dijo que está a la espera de la respuesta sobre desarrollo del procedimiento.

Cabe mencionar que el pasado lunes, la comisión jurisdiccional, aprobó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del ex mandatario estatal, por presuntas irregularidades durante su administración.

Según el diputado, Omar Bazán se próximos días se presentarán más demandas de juicio político en contra del ex mandatario estatal.