Desde hace un año primaria en Aquiles Serdán sufre escasez de agua potable y electricidad

Padres de familia de la Escuela Primaria 18 de Marzo, en el municipio de Aquiles Serdán reportaron que llevan aproximadamente un año sin electricidad ni agua potable dentro de las instalaciones escolares, a pesar de ya haber entregado la papelería requerida a las instancias correspondientes.

Según Karina Trinidad, una madre de uno de los alumnos que asiste a la primaria, informa que ya va un año desde que la escuela no logra solucionar ninguna de las dos problemáticas que son la falta de energía eléctrica y el abastecimiento de agua potable dentro de la institución.

Comentó que desde el año pasado la escuela sufrió un detalle eléctrico que causo un corto circuito, quemando uno de los medidores inhabilitando toda la electricidad de la escuela; cuando esto ocurrió la directora de ese entonces gestionó la papelería requerida para que se revisaran y resolvieran las problemáticas, sin embargo, tardaron nueve meses en ir a revisar y aun no es tiempo para que solucionen ninguna de la problemáticas.

Parte de la supuesta ayuda que recibieron fue un cambio de cableado, el cual dejaron a medias refrenando el uso del aljibe que posee la institución. Según la señora Trinidad este aljibe funciona a base de electricidad por lo que no han podido utilizar este depósito para abastecer la escuela, por lo que resulta imposible para muchos de los alumnos asistir a clases.

La institución dejo a consideración de los padres de familia si llevan o no a los niños a clases, debido a que no pueden utilizar los baños, aires y no hay agua potable en los bebederos; además, Karina señala que las instalaciones se encuentran en un estado completamente sucio y que es una de las razones por las que la mayoría no lleva a sus hijos, para evitar un latente foco de infección.

Contó que los niños que si acuden a las instalaciones llevan su propia botella de agua, pero no pueden ir al baño y que ya han ocurrido accidentes con los niños más pequeños, quienes no pueden aguantar la necesidad de ir al baño y terminan haciendo sus necesidades.

Los padres de familia le hicieron un llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Aquiles Serdán, a la cual acudieron para establecer un acuerdo con ellos sobre el abastecimiento del líquido vital en las instalaciones de la primaria el cual quedo en que se establecerían dos días a la semana para rellenar los tinacos y depósitos de la escuela.

Mientras que otros padres de familia acudieron a la Comisión Federal de Electricidad, con el mismo objetivo de lograr una resolución a la problemática, en la cual se presume que les falta un medidor y es por ello que no les ha podido regresar la energía eléctrica.

La señora Trinidad contó que la institución educativa se encuentra sobre una loma, por lo que el acceso por parte de las pipas de agua es limitado, es por ello que necesitan que vuelva la electricidad a la escuela para utilizar el aljibe que tiene un año acumulando agua.

Según el trato en que quedaron los padres de familia y docentes con la JMAS de Aquiles Serdán, es que dos veces por semana iniciando el jueves 31 de agosto, se abastecería las instalaciones de la primaria para que puedan acudir a clases al día siguiente primero de septiembre.

Por este medio, los padres de familia desean meter presión a las instancias requeridas, pues la última vez que comenzaron el proceso con la papelería requerida para la resolver la problemática de la electricidad, tardaron nueve meses en contestar a su llamado.

Los maestros también se ven envueltos en estos problemas, dado a que se complica más el llevar a cabo sus clases con el calor que azota a las aulas, sin poder imprimir los exámenes y tener la oportunidad de utilizar la sala de computo; Trinidad comentó que en el municipio de Aquiles Serdán siempre han tenido problemas con el abastecimiento del líquido vital, sin embargo, ahora no solo batallan en casa, sino también en las escuelas.