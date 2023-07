Después de sufrir acoso laboral y discriminación, Lorena pide ser restituída en su cargo

Lorena Méndez, nominada en la edición 2022 del premio Chihuahuense Destacada, por sus contribuciones a la literatura, solicitó que se le restituya en su cargo como secretaria de una institución de educación pública en el municipio de Nuevo Casas Grandes, luego de que denunciara violencia y acoso laboral; y que fuera removida de su puesto para procurar su seguridad.

“Hace un año interpuse una demanda en la Fiscalía de la Región Noroeste acerca de una situación de discriminación en mi trabajo. Soy secretaria al servicio de Gobierno del Estado, en Educación –en ese momento en nivel primaria-, en una oficina de Inspección Escolar. Tenía muchos años batallando con el inspector que era mi jefe inmediato, y él me maltrataba, me despreciaba por mi complexión”, relató Lorena.

Explicó que después de unos años de pedir ayuda al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Sección 42, y que no se le concedió, decidió acudir ante la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, acompañada de su hermana mayor y asesora legal, donde puso la demanda por discriminación, el pasado mes de marzo, bajo el número 016/2023 de la cual dijo, es la primera demanda por actos de discriminación por razones de género, en el estado de Chihuahua que se logró vincular a proceso.

“Sin saberlo, estamos haciendo historia, y sin planearlo. Me recibió la fiscal Imelda Marín, a quien le agradezco un chorro, porque ella creyó en mí. Es muy importante el trato que le dan a una cuando es víctima, porque antes no existía el trato digno a las víctimas. Ahorita, ya está vinculado a proceso, apelaron y se negó por parte del magistrado la apelación”, destacó Lorena.

Sin embargo, Lorena no ha podido ocupar nuevamente el puesto en el que se desempeñaba y considera que es injusto que al ser ella la víctima, tenga que pagar las consecuencias de alejarse de su lugar de trabajo original, mientras que su agresor continúa sin sufrir ningún tipo de cambio.

“Quiero hacer el reclamo que ha pasado año y meses, y el inspector sigue en su posición de poder. A mí me movieron por resguardar mi seguridad, me cambiaron a un lugar, a otra inspección ahí mismo, en la ciudad, pero él sigue en la misma zona, bajo el mismo círculo de poder, como si nada. El Departamento Jurídico del Gobierno del Estado que atiende Educación está siendo omiso, laxo e irresponsable conmigo y con otras mujeres que hemos externado nuestras quejas, tanto a Derechos Humanos, como a las organizaciones de las mujeres y fiscalía por esta discriminación constante que hay en Educación”, aseveró.

Acotó que la próxima audiencia intermedia, se celebrará el próximo lunes 17 de julio, y posterior a ello, será la audiencia final.

Refirió que la respuesta que recibió del personal del Departamento Jurídico, es más fácil quitar a una secretaria que a un inspector, sin importar que haya sido la víctima, y que se revictimiza al negarle la posibilidad de reintegrarse a su puesto de trabajo.

“¿Somos de tercera o de quinta?”, cuestionó, al referir las consecuencias que ha sufrido por el maltrato laboral que ha sufrido, como Trastorno de Estrés Generalizado, ansiedad y fibromialgia, que atribuye a los años que toleró la violencia verbal que recibió de su ex jefe. Además, por parte de Medicina del Trabajo se expidió una recomendación en la que Lorena puede sufrir algún tipo de daño si se somete a estrés, y al uso de escaleras, sin embargo, en su actual puesto se le advirtió que la carga de trabajo sería la misma y no puede cambiar.

Derivado de la denuncia, otras mujeres también denunciaron la discriminación y violencia que han sufrido en el sector de Educación, y se están organizando para formar una agrupación que se llama “Livres de Violencia”.

Actualmente, Lorena Méndez ha publicado once libros, y fue nominada a Mujer Destacada, por sus aportes en la literatura chihuahuense.

“Yo quiero volver a la Zona 96, y que lo saquen a él. No digo que lo corran, pero que lo saquen de ahí. Cómo a los capitanes de la policía sí los removieron mientras se lleva la investigación. La gobernadora dijo que hay una política de cero tolerancia. A pesar de que ellos apelaron, la justicia me está dando la razón”, agregó.

En ese sentido, y después de todo el proceso vivido, Lorena instó a otras mujeres que son víctimas de discriminación, violencia laboral y acoso a denunciar.

“Tengo mucho que agradecerle a fiscalía, quisiera motivar a que sí denuncien, fiscalía sí les van a creer. A mí, en Fiscalía del Noroeste me dijeron ‘yo te creo’ cuando iba muerta del terror. Me hicieron exámenes periciales, psicólogos y todos, y tenía miedo porque me decían que no le iban a creer a una secretaria. Promover también que se está creando historia y que sí se puede”, exhortó para finalizar Lorena Méndez.