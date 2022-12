Destaca diputado Carrera tipificación del Desplazamiento Forzado en código penal estatal

El Congreso local aprobó reformar el código penal del Estado de Chihuahua, para tipificar el Desplazamiento Forzado Interno, situación que se presenta en la Sierra de la entidad, tras el temor fundado en la población que ocasiona el abandono de sus lugares de origen para escapar a la inseguridad, lo que genera una afectación en su fuente de ingresos.

El dictamen fue presentado por la diputada América García Soto, en representación de la Comisión de Justicia, el cual fue aprobado por el pleno de los diputados, tipificación permitirá que las autoridades investiguen y establecer medidas de protección y procurar la reparación integral del daño de las víctimas.

Ante ello, el diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez, reconoció la importancia y avance que representa en materia de justicia, la aprobación para tipificar el Desplazamiento Forzado Interno, iniciativa presentada por el legislador al inicio de la legislatura.

El diputado presentó la iniciativa de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de Desplazamiento Forzado de Personas, en octubre del 2021, por lo que reconoció el trabajo que al interior de la Mesa Técnica Interinstitucional realizó para enriquecer la propuesta, “la pluralidad, pero sobre todo hemos de decir que más allá del reconocimiento que podamos hacer entre instituciones, celebramos el poder darle certeza jurídica a las víctimas de esta deleznable conducta”.

Consideró que el solo hecho de tipificar el Desplazamiento Interno Forzado, no vale de mucho si no se acompaña de esfuerzos mayores que se traduzcan no solo en un ordenamiento especializado, sino de la suma de voluntades de las autoridades por erradicar este fenómeno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Refrendamos nuestro compromiso por legislar con el fin de que el gobierno mexicano no solo prevenga el delito a través de la tipificación de conductas, sino que en el caso específico, pugnaremos por avanzar mediante medidas que asistan a las víctimas y permitan su reinserción social acompañada de la reparación del daño y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, indicó el diputado.

Chihuahua es uno de los 12 estados en los que más personas han sido afectadas por el desplazamiento forzado, y en el 90 por ciento de los casos la violencia fue la causa directa. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) ha documentado desde 2017 el desplazamiento de por lo menos 410 personas provenientes de la Sierra Tarahumara.