Difícil estimar participación en revocación de mandato: expertos

Expertos electorales vislumbran contrastes entre los aspectos negativos y positivos de la posible revocación de mandato del Presidente de la República para el próximo 27 de marzo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Wong, cuestionó la polarización, ingobernabilidad y el costo económico como aspectos negativos de la posible elección de revocación de mandato el próximo 27 de marzo, pero a la vez resaltan aspectos positivos como la profundización de la democracia directa y la participación ciudadana, destacó la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Fryda Licano Ramírez.

A su vez, el catedrático en derecho electoral de la UACh, Adrián Jácquez Jácquez, expresó confianza en que fácilmente serán logradas las firmas y enfatizó que las autoridades políticas y las electorales deben ser extremadamente cuidadosas al ejecutar el mecanismo para generar confianza en la ciudadanía.

La revocación de mandato se hizo realidad con una reforma en 2019 al artículo 35 de la Constitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó activar este mecanismo para refrendar su gobierno o concluir de forma anticipada su mandato, si así lo deciden los votantes. Este primero de noviembre inició formalmente la recolección de firmas para convocar a la revocación. Se requieren las firmas del 3% del listado nominal en por lo menos 17 estados.

ENTRE LA DESCONFIANZA Y LA PARTICIPACIÓN

El sistema electoral de México está construido a partir de la desconfianza, y de ahí parte todo análisis de fenómenos y mecanismos electorales, consideró la consejera del Instituto Estatal Electoral, Licano Ramírez.

"Cuando hablamos de elecciones nos ponemos los anteojos de la desconfianza", y por eso surgen múltiples críticas a la revocación de mandato, comentó. Por ello, el profesor Jácquez Jácquez exhortó a todas las autoridades involucradas a transitar con cuidado en aguas nunca antes exploradas en la vida política mexicana.

"Es muy importante que la totalidad de quienes vamos a intervenir en este ejercicio se tiene que hacer con extremo cuidado y además con procedimientos y pasos completamente establecidos para que precisamente no se pueda trastocar lo que las figuras de participación ciudadana representa, que es un avance para la democracia en nuestro país", destacó.

Por su parte, el magistrado Wong Meraz identificó seis aspectos negativos de la revocación de mandato, entre ellos: la polarización social y la "desestabilización de la gobernanza"; intereses que desvirtúan el mecanismo y su instrumentalización como arma política; "difusión excesiva" de la figura presidencial y el alto costo económico del ejercicio electoral.

A modo de contraste, la consejera Fryda Licano estipuló que cuestiones de democracia no se pueden valorar solamente en costos financieros y que todo recurso dirigido a aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones es una inversión.

"Considero que la participación ciudadana siempre abona a la calidad de vida de una comunidad. En la medida que una comunidad se involucre en decisiones públicas se incrementa de manera exponencial la calidad de vida de sus habitantes", manifestó, citando cifras y estudios.

"No estamos inventando el hilo negro. Implica dinero y recursos, pero siempre he dicho que es más costoso tener una mala decisión o un mal gobierno, pero en materia de democracia no podemos hablar de costos, todo recurso que se destina para la democracia es una inversión. Siempre", enfatizó.

RETOS DE LA PARTICIPACIÓN

Los expertos electorales coincidieron en que es difícil estimar la participación en esta posible jornada y no se atrevieron a teorizar si se alcanzará el porcentaje de 40% de la lista nominal para ser vinculante.

La consejera Licano vaticinó que será complicado generar un ambiente propicio para la participación en la elección, recordando que en México cerca de 50% de los que pueden votar no salen a votar. "Si no salen a elegir a sus gobernantes, no sabemos a medida si van a salir para decidir si quieren que se mantengan o no", expresó.

El magistrado César Wong informó con datos del propio INE que entre el 1 y 15 de octubre recibieron 23 mil 906 avisos de intención de personas y organizaciones para promover la revocación. En Chihuahua solamente registraron 45 avisos, mientras en Veracruz se dieron de alta 7 mil 237.

La participación electoral es el principal reto en la revocación de mandato, estimó el también magistrado electoral Adrián Jácquez, agregando que "sin la participación ciudadana, estas figuras no tienen razón de ser”.

A pesar de los claroscuros, una cosa es clara: la ciudadanía debe apropiarse de este mecanismo de participación y democracia directa, coincidieron el maestro Jácquez y la consejera Licano.

Para Jácquez, el segundo reto es que la ciudadanía asuma como suyas estas posibilidades de decidir, no sólo en la revocación de mandato, sino también en los mecanismos de consulta popular, la iniciativa popular y los presupuestos participativos.

A consideración de la consejera Fryda Licano, un logro mayor de esta jornada será que la ciudadanía se entere que tiene este derecho, “que no es una concesión de gobierno alguno, sino que es un derecho de un pueblo soberano. Así como otorga un mandato también (puede) retirarlo. Al final del día la soberanía recae siempre en el pueblo.