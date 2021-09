Diputado pide no aumentar ISN ni haya revalidación vehicular

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, dio a conocer que se apondrá a cualquier incremento a impuestos u obligaciones ciudadanas como la revalidación vehicular, esto con el fin de defender el bolsillo de los chihuahuenses.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pidió al Congreso del Estado no aprobar ningún las medidas recaudatorias que se han emprendido desde la federación y el estado, las cuales han hundido a los pequeños comerciantes.

Sánchez Villegas señaló que ante la propuesta de incrementar el Impuesto Sobre la Nómina que han circulado en días recientes, su posicionamiento es en contra debido a que esta medida supondría un duro golpe para la economía chihuahuense que aún no ha podido recuperarse por la pandemia del Covid-19.

“Estamos aquí para evitar que se incrementen impuestos, estamos aquí porque somos la voz de los que no tienen poder político. Lucharemos para que no aumente el Impuesto Sobre Nómina en más del 50%, este incremento lo haría el más caro del país. Lucharemos para que no aumente la revalidación vehicular ni ningún otro impuesto”, señaló el legislador.