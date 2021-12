Diputados morenistas vaticinan otro crédito en 2022

El legislador Benjamín Carrera, durante rueda de prensa convocada en el salón Mezzanine, destacó que seguramente el próximo año, para estás mismas fechas, Gobierno del Estado estará pidiendo otro crédito y otro refinanciamiento "porque no les va a alcanzar".

"Mientras no opten por una verdadera política de austeridad; mientras no opten por reorientar el gasto; mientras no opten por pensar primero en los chihuahuenses, la situación será la misma", indicó Carrera.

Por su parte, la diputada Leticia Ortega Maynez, precisó que se trata de montos de endeudamiento muy grandes y que la ciudadanía debe de conocer. "Se están definiendo como fuentes de pagos, programas que deberían estar en su totalidad destinados a resolver las problemáticas de los chihuahuenses, hasta por un 25%", apuntó.

Fotos: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Recordó que son mil millones de pesos en un nuevo crédito donde se está colocando como fuente de pago el FAFEF, y 500 millones de pesos donde se está colocando como fuente de pago FAIS, que son fondos federales.

En cuanto a la bursatilización de las carreteras, explicó que sube a un monto de 19 mil 600 millones de pesos, lo que significa más de 4 mil 600 millones de pesos adicionales.

En tanto que la legisladora María Antonieta Pérez, resaltó que otro de los sectores al que Gobierno del Estado debería estarle apostando para la recuperación de la economía es a la iniciativa privada, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios; sin embargo -dijo-, se aumentó el Impuesto Sobre Nómina "que en terminal reales representa un 33% de incremento lo que se votó el día de ayer".