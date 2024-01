Directora ya no laborará en kínder con caso de abuso sexual tras protesta de padres de familia

Tras la manifestación que se realizó frente al Kínder CDII Sur durante la mañana de este viernes, el Director del DIF Municipal, Mario García acudió a atender parte de las exigencias de las madres y padres de familia que se encontraban protestando, donde lograron llegar a un acuerdo de que la directora Mónica M. C. ya no laborará en dicha institución, y el funcionario les ofreció atención psicológica para los menores afectados.

“Primero que nada, estamos aquí en esta responsabilidad de dar la cara y dar atención a la ciudadanía”, comentó García, quien también habló sobre cómo son los primeros en lamentar estas situaciones, por lo que destinan la administración en la dirección de Protección a la Familia y a los Niños, la cual se encarga de atender los casos como el ocurrido en dicho Jardín de Niños.

Por lo anterior, el funcionario informó que ya se han puesto a correr los protocolos de las cámaras de Gesell en las estancias infantiles, para tener acceso y visibilización en caso de que ocurran situación como la sucedida con el menor en el kínder mencionado, sin embargo, añadió que a pesar de las medidas de protección, nunca se está exento ante cualquier riesgo o algún tipo de riesgo.

“En este caso que data del mes de septiembre del año pasado, se dio un aviso de la situación ocurrida por parte de un menor, el cual nosotros acompañamos desde la dirección con el personal legal, que se integraron a un expediente”, García indicó que, aun así, solo son coadyuvante ante la instancia fiscal, que son los que llevan el caso de las investigaciones.

No obstante, admitió que las familias manifestantes por el caso de abuso dentro del kínder tienen razón en estar molestos, no solo por lo ocurrido, sino porque los tiempos se excedieron en brindar una resolución, “hemos estado en coordinación continúan con la Fiscalía en relación con el caso y si bien, nosotros no podemos tener información de cómo va el caso o de los avances, si estamos actuando como un acompañante solidario”.

Además, comentó que tienen trato con otras instancias al igual que con la Fiscalía General del Estado, buscando ser acompañantes que exijan que los derechos de las niñas y niños se cumplan a la mayor brevedad o bien, se restituyan.

“No pretendemos encubrir a nadie, todo lo contrario, pretendemos deslindar la responsabilidad correspondiente y también acompañar a los papás en que se sientan seguros, para que sepan que sus niños están bajo una atención correcta”, esto, señaló el funcionario que es con la finalidad de tener espacios de atención, de desarrollo integral y, sobre todo, tener el personal capacitado en estas instalaciones.

Asimismo, García informó que fue él quien solicitó que la directora Mónica no se presentará al instituto a partir de este 26 de enero, sobre todo porque el director del DIF quería visitar el lugar y verificar sin intermediarios que era lo que estaba ocurriendo en este kínder al sur de la ciudad.

“Ya en mi compromiso está en que ya no va a estar en este plantel la directora, ella de alguna u otra manera pues tendrá que enfrentar las consecuencias en caso de que realmente hubiera omisión de su responsabilidad”, no obstante, el funcionario comentó que se valorarán las condiciones legales para la directora sea retirada de la institución, debido a que tiene sus derechos y no piensan transgredirlos

De igual forma, Mario García también señaló que parte de su compromiso es con los padres de familia para brindarles certeza y seguridad de que en el kínder CDII Sur, pueden confiar a sus hijos sin ningún problema.