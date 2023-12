Disfruta de una Navidad Vaquera y dona un juguete

Una caravana de autos dio inicio con el gran evento de Navidad Vaquera que se realizará en La Cerve, el cual contará con un concierto de música country y más de 20 ballets, la aportación de entrada es un juguete no bélico y que no utilice pilas.

Luis Carlos Morales, uno de los organizadores, indicó que desde hace algunos años se reúnen para realizar este evento que tiene como objetivo recaudar juguetes para niñas y niños de escasos recursos.

En esta edición, Navidad Vaquera irá hasta el municipio de Guazapares y sus alrededores para hacer la entrega de los juguetes que logren recaudar.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Salvador Torres, otro de los integrantes de la caravana, mencionó que se contará con una exhibición de baile country por lo que es una gran oportunidad para donar un juguete y aprender a bailar este género.

La caravana navideña partió del estadio Manuel L. Almanza, avanzó por la avenida División del Norte para tomar la Universidad, dar una vuelta por la zona centro, seguir por 20 de noviembre y bajar por la Carlos Pacheco hasta llegar a La Cerve.

La caravana la encabeza El Grinch, además un remolque donde va Santa, algunos Elfos y el árbol navideño. Algunas pick up portaban coloridos globos para invitar a la ciudadanía a unirse a esta noble causa y divertirse al modo country.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El concierto de Navidad Vaquera contará con la presencia de Luk Vegas, Jorge Heredia y su banda, Old Boy, Alejandro Núñez, Emmanuel Núñez, Charles Lozano, Eddie Cast, Revólver, César Cisneros, Villanos Country Band, Álamo, Coyote Viejo, Carlos Irigoyen, Memphis, Repudiados.

Entre los ballets se encuentran All Star, Tennessee Golden Girls, Tornado, Sand Roses, These Boots, Country Villa, Cheyennes Country Club, Cowboy Fever, Old West, Bandidas y Silver Town, Country UACJ, Mezquites Country Dancers, Bee Golden CBT90, Espuelas Doradas, Espuelitas Golden Young, All Star Shiner, Alma Vaquera, Crazy Horses, Boots on Fire, Eagles Country Dancers Club, Deportiva Sur Country Club y Dixieland Country.

Recuerde que la entrada es un juguete no bélico.

Cabe señalar que la caravana fue escoltada en todo momento por la policía vial.