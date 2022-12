Disfruta del festival “Navidad Vaquera 2022”

Esta temporada es ideal para compartir y el espíritu navideño está presente casi en todos los lugares, llegando al comité “Navidad Vaquera” que realizará su festival 2022 este domingo 18 de diciembre en las instalaciones de La Cervecería, iniciando el espectáculo a las 12:00 horas, el cual tiene causa social por lo cual están solicitando un juguete no bélico, ni pilas, para que puedas entrar a disfrutar de este show totalmente vaquero.

Los conjuntos de música country que participarán serán: Montana, Jorge Heredia, Charles Lozano, Emmanuel Núñez, Estampida, Old Boy, Álamo, Revólver, Coyote, Damián Valenzuela, Luk Vegas.

De igual forma para dar realce habrá agrupaciones de baile country: Riders Kids, All Star Shiner, Sunset Riders, Dixieland Country, Bandidos Country Club, Tornado Country Dance, Sand Roses, Silvertown, Cowboys Fever, These Boots, Boots on Fire, All Star, Mezquites, Bandidas, Crazy Horses Country Dance, Tennesee Golden Girls, y Espuelas Doradas.

“Es un concierto de música country navideño el cual lo realizamos con dos fines: el primero, de donde nació la idea, fue porque no había un evento de esta magnitud que fuera de música country, yo tengo una página que promueve este género y grupos, platicando con un amigo sobre el tema hace aproximadamente 9 o 10 años, donde sabíamos que existían rodeos, baile, festival country, pero no un festival navideño, fue así que nació este proyecto.

“Por otro lado, el segundo objetivo, decidimos ayudar con este concierto, que ya realizamos desde hace años, el cual tuviera causa social, por lo cual no decidimos cobrar al público para que disfrutara de este evento porque consideramos que eso no va con nosotros y esa no es la idea del proyecto, tomando la decisión de solicitar un juguete en vez de dinero, y así ha sido en cada uno de ellos, en esta ocasión lo recaudado será destinado a colonias de la periferia de Chihuahua para que los menores tengan un juguete en esta temporada”, dijo Luis Carlos Morales, uno de los integrantes de esta asociación.

En las ediciones pasadas, informó, los presentes se entregaron en casas hogares, escuelas, el Hospital Infantil, en la Sierra a localidades como Batopilas, Satevó, por mencionar algunas; “nosotros iniciamos desde el 2013, hemos realizado 7 ediciones, 3 no las llevamos a cabo por diversas situaciones, como la pandemia, sin embargo en el 2020 lo llevamos a cabo de forma virtual siendo un éxito total, también por las condiciones que se presentaban en ese momento no se solicitó ningún juguete, el concierto se grabó y está disponible en YouTube”, expresó Luis Carlos.

Igualmente, dio a conocer que cada año es mejor y participan más, también han superado la colecta de juguetes que se hace cada edición, esperando de nuevo romper el récord pasado, donde juntaron aproximadamente más de 600.

“De los dos lados lo veo muy padre, por la música pues yo siempre he crecido con la música country toda mi vida y siempre he querido aportar algo a este arte, que se desarrolle, darlo a conocer y difundirlo más, que crezca; y por el otro lado, es algo indescriptible, el ver la cara de un niño cuando le entregas un juguete; cuando fuimos al Hospital Infantil y vimos a algunos de los infantes en etapa terminal, sales con otra forma de pensar y perspectiva de ver la vida, que nos hace valorar lo que tenemos, esas son las grandes satisfacciones que nos ha dado este proyecto”, finalizó.

Las personas que deseen donar o recibir información sobre este evento pueden llamar al teléfono 614 218 6753, o en la página de Facebook Navidad Vaquera.

El espectáculo se transmitirá por la página oficial de Facebook, así como también el momento de la entrega de los juguetes a los menores