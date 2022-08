Durante las últimas horas bomberos han atendido varios rescates por inundaciones en la ciudad

El Heroico Cuerpo de Bomberos realizó 5 rescates, atendió 9 inundaciones y 2 derrumbes en las últimas 24 horas debido al temporal lluvioso, por lo que se pide a la población extremar precauciones, dado que seguirá lloviendo y en varias calles la acumulación de agua es considerable.

En la zona sur la avenida Nueva España y calle 20 en la colonia Misael Núñez el tramo se encuentra anegado.

De la misma manera en la vialidad Chepe, desde la J.J. Calvo hasta la Melchor Guaspe; además de la calle 16 desde la calle Secretaría de Hacienda hasta el Cementerio Municipal 1. Se pide precaución dado que los arroyos que atraviesan por este sector están caudalosos.

Al norte de la ciudad, el periférico de la Juventud, en el sentido de norte a sur se encuentra con embotellamiento debido a la acumulación de lluvia.

La avenida Antonio de Montes, desde la Carbonel hasta la División del Norte se encuentra muy inundada y el agua baja con gran fuerza. A la altura del bulevar Antonio Ortiz Mena de las alcantarillas está brotando el agua. En la División del Norte se encuentra una gran laguna.

Foto: Cortesía | Gobierno Estatal

En la avenida Francisco Villa el agua baja con gran intensidad, existe acumulación de agua.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal pidió a la la población extremar precauciones, no salir si no es necesario, conducir con cuidado, a baja velocidad y con luces encendidas. Sobre todo obedecer a las autoridades y no retar las corrientes de agua.

INCIDENTES RELACIONADOS CON LA LLUVIA

-Vehículo arrastrado por la corriente en calle Coyolxauhqui y José María Mata. Se auxilia a conductor y pasajero de camión de pasajeros.

-Fuga de gas en Paseos de Bucareli y Paseos de las Misiones. Se controla fuga de gas por flotación de tanque estacionario.

-Rescates en las calles Ponciano Arriaga y Acacias, donde se auxilia a dos menores y su madre poniéndose a resguardo con un vecino.

-Rescate en Juan Escutia y José María Mata. Se auxilia a varios automovilistas varados en medio de la corriente.

-Rescate en Tecnológico y Sicomoro. Se auxilia a varios automovilistas varados en la corriente de agua.

Foto: Cortesía | Gobierno Estatal

-Colonia Diego Lucero, Infonavit Nacional, y Lourdes se auxilia a varios automovilistas arrastrados por la corriente de agua.

En todos los rescates ayudaron los integrantes de Rescate 4x4 Chihuahua.

-Se atiende servicio de barda derribada en calle Juan Escutia y periférico de la Juventud, por fortuna sin lesionados.