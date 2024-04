El 96% de camiones del transporte público cumplen el año modelo: De la Peña

La modernización del Sistema de Transporte Público ha tenido importantes avances, como el hecho de que en la ciudad de Chihuahua el 96 por ciento de las unidades que prestan el servicio se encuentran dentro del año modelo, es decir, 10 años de antigüedad como máximo, destacando que una parte importante son unidades completamente nuevas.

Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien manifestó que la actualización de la tarifa del pasaje, se autorizó tras analizar el aumento sufrido en el costo del combustible, del salario de los choferes, en el costo de lubricantes, llantas, piezas, y demás incrementos derivados de la inflación en los últimos 13 años.

“El 5 de abril se cumplió un año desde que se llevó a cabo la reunión con el Consejo Consultivo de Transporte a través del cual se actualizó la tarifa la cual no había sido modificada en los últimos 13 años”, comentó.

El funcionario estatal explicó que en la ciudad de Chihuahua se cuenta con un total de 423 concesiones, de las cuales se encuentran debidamente operando 354 camiones que representan un 84 por ciento de esas concesiones.

De esa cantidad, 339 unidades se encuentran dentro del rango de los 0 a los 10 años de antigüedad, es decir, un 96 por ciento de los camiones que circulan, sin embargo, al término de este 2024, se prevé que sea el 100 por ciento de los camiones que prestan el servicio.

De la Peña Grajeda, recordó que cuando se aprobó el aumento a la tarifa que pasó de 10 a 12 pesos en las rutas alimentadoras, los concesionarios se comprometieron a renovar las unidades para que todo el parque vehicular cumpliera con el año modelo, que establece que los camiones no tengan más de 10 años de su fabricación.

Asimismo, otro de los compromisos es la instalación de la tecnología GPS para que las autoridades puedan monitorear la operatividad de cada camión, y posteriormente poner esa tecnología a disposición de los ciudadanos para que puedan monitorear en tiempo real sus respectivas rutas y así poder programar sus traslados de una mejor manera.

Sobre este punto, el secretario general de Gobierno, detalló que hasta el momento se han instalado 295 GPS, es decir un 83 por ciento en relación al número de unidades circulando; agregó que se sigue trabajando en el software que permitirá el monitoreo por parte de las autoridades, así como en la app para los usuarios, y una vez que esa parte tecnológica esté completada, se dará a conocer oportunamente a los ciudadanos para dar ese paso que mejorará drásticamente todo el Sistema de Transporte.

Mencionó que otro de los puntos en los que se ha trabajado, es el de la capacitación a los choferes, sobre lo cual, dijo que los dos grupos más grandes de concesionarios, han presentado ante las autoridades estatales, algunas de las capacitaciones y cursos a los que han sometido a los conductores para que estos puedan prestar un mejor servicio.

De igual forma expuso que el otro punto fundamental para la calidad del servicio, es el de los horarios y rutas completas, lo que se ha convirtió en un tema muy sentido por la ciudadanía, para lo cual, se ha trabajo y con la tecnología GPS se garantizará que todo esto se cumpla a cabalidad.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Ciudad Juárez

Santiago de la Peña Grajeda, comentó que, para Ciudad Juárez, los avances se han registrado en menor cantidad, pero se sigue trabajando para acelerar esa renovación.

En este sentido, subrayó que en esa frontera el total de las concesiones es de 891, de las cuales sólo operan 492 unidades, es decir, están activas el 55 por ciento de las concesiones, de los cuales 121 unidades cumplen con el año modelo, cifra que representa sólo el 25 por ciento de las unidades.

Sobre esto, el funcionario adelantó que los concesionarios en esa ciudad, demostraron que tienen 246 créditos autorizados para adquirir nuevos camiones, por lo que al cierre de este 2024, habrá circulando 398 camiones que cumplen con el año modelo, pasando del 25 al 81 por ciento de cumplimiento.

Respecto a la tecnología GPS, informó que son 253 instalados, es decir, un 51 por ciento de avances en relación al número de unidades que se encuentran operando.

Cancelación de concesiones

El titular de la Secretaría General de Gobierno, advirtió que el número de concesiones que se contemplan para su cancelación por el incumplimiento de los acuerdos, sigue siendo de 88 en la ciudad de Chihuahua y 234 en Ciudad Juárez.

Hizo énfasis en que el hecho de que en ambas ciudades no opere en 100 por ciento de las concesiones, no les impedirá cancelar las que incumplieron, pues la mayoría integran precisamente los porcentajes que no están operando, por lo que la afectación al servicio será mínima y momentánea, pues una vez que concluyan los procesos de cancelación, serán reasignadas a quienes sí estén dispuestos a cumplir con lo acordado.

Destacó que, con la aprobación del aumento a la tarifa, los concesionarios volvieron a ser sujetos de crédito, lo que les permitió dar cumplimiento a la renovación de las unidades mediante la contratación de financiamientos para adquirir nuevas unidades.

Perspectiva de la ciudadanía

El funcionario estatal, señaló que algunos comentarios ciudadanos en relación al transporte público, obedecen a un asunto de percepción, sin embargo, reconoció que hay mucho por hacer para seguir mejorando el servicio.

“Siempre habrá algo por mejorar, sobre todo cuando se trata de la prestación de un servicio, en algunas ocasiones es un tema de percepción, y ésta no siempre está sustentada en lo que dice la realidad”, comentó.

Detalló que existen algunos camiones que han sido modificados por sus propietarios o los choferes, y los hacen ver modelos viejos, incluso, recordó un caso reciente en donde se videograbó un camión 2024, pero algunos accesorios los hacían parecer de por lo menos 7 años de antigüedad.

“Muchas veces tiene que ver con la modificación de la imagen de las unidades y que se perciba como unidades más viejas, incluso, ya le comenté a algunos líderes concesionarios que mantengan sus unidades nuevas, así como las reciben para que se sigan viendo modernas”, dijo.

De la Peña Grajeda, enfatizó en que el tema del transporte público y el de los camiones de maquiladora, son distintos, por lo que todas las cifras mencionadas, corresponden al servicio que se presta a la ciudadanía.

Reiteró que el Gobierno del Estado por medio de la Subsecretaría de Transporte, está atendiendo puntualmente todas las quejas que se hacen directamente a las autoridades e incluso las que se publican en medios de comunicación, por lo que pidió a los ciudadanos que denuncien las irregularidades detectadas.

En relación a las rutas troncales de Chihuahua y Ciudad Juárez, aseveró que, en el transcurso de estos meses, se seguirán recibiendo los camiones nuevos, de calidad y con la tecnología que permita ir mejorando el servicio también en ese sistema.

Adelantó que, para Chihuahua, las nuevas unidades se integrarán al sistema, una vez que se haya avanzado de manera importante en la troncal de Ciudad Juárez, en donde el problema por el abandono de la pasada administración, lo convirtió en una prioridad para el actual gobierno estatal.