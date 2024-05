El pueblo de México y Chihuahua tienen en sus manos el destino de la nación: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, hizo hincapié en que “el pueblo de México y de Chihuahua tiene en sus manos el destino de la nación…en unos cuantos días vamos a tomar una decisión trascendental a través del ejercicio democrático más importante”.

En el cierre de campaña en Chihuahua, en conjunto con los demás aspirantes a los demás cargos de elección popular de Morena, Partido del Trabajo (PT), y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la aspirante presidencial recordó el cariño que le tiene a esta entidad que es en la que inició el año y su campaña, motivo por el cual no podía dejar de cerrar dicho periodo en esta entidad.

Durante el mensaje emitido en la Plaza del Ángel y la Plaza de la Grandeza, desmintió algunos de los dichos por parte de los adversarios diferenciando lo que cada una de las corrientes representa, destacando entre las principales variaciones el hecho de que la Cuarta Transformación se basa en el amor al pueblo, mientras que el PRIAN es sinónimo de mentiras, dijo.

“Al PRIAN los unen los negocios, la corrupción, el odio, la calumnia, la mentira, pues antes se odiaban y ahora están juntos; representan el autoritarismo”.

En su intervención y con la presencia de los principales representantes de dicha lucha, hizo mención del conflicto que se tiene con los estudiantes de la UACH, lo cual rechazó contundentemente, al tiempo en el que se aseveró que “hay que aprender a dialogar, a escuchar, en lugar de intentar reprimir".

Acusó que la coalición de enfrente se ha dedicado a comprar votos en el último mes, pero a pesar de ese intento, “ahora ya no compran voluntades; compran la credencial de elector ofreciendo mil pesos porque no quieren que ejerzan su derecho al sufragio”. Al catalogar la credencial para votar como el arma pacifica más poderosa con la que cuenta todo ciudadano, enfatizó que "no se dejen engañar ni accedan a vender sus identificaciones".

Desmintió el hecho de que vaya a cerrar los templos y las Iglesias, las propiedades a la ciudadanía, “¡Falso! Aquel que miente, que calumnia, que no tiene otra cosa que ofrecerle al pueblo que va a votar por ellos, ¿qué es lo que tiene en el alma? odio y coraje. Morena tiene amor al pueblo”.

En cuanto a los programas sociales, insistió que su movimiento es el único que está a favor de ellos, y para muestra están la forma en la que vota cada una de las fuerzas políticas el presupuesto de egresos federal, en donde se etiquetan directamente cada una de las becas y pensiones y que han rechazado los panistas.

Reconoció a los adultos mayores como héroes, porque ya trabajaron, por eso, dijo, lo menos que se puede hacer por ellos es garantizar una pensión universal. Precisó que no solo van a mantener los programas sociales, sino que los va a mejorar.

Empero, dijo que no se va a quedar ahí, por lo que propondrá al Poder Legislativo un apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad; así como una beca universal para los estudiantes de educación básica que se forman en escuelas públicas. Entre otras de las propuestas se tienen mejores salarios a los docentes y una pensión digna.

Recordó que otra de sus propuestas es contar con preparatorias para que los jóvenes no dejen la escuela saliendo de la secundaria. Igualmente, se brindará apoyos para mejorar las universidades, pues “es injusto que un joven por no tener dinero, no pueda ir a la universidad”.

En torno a este tema, advirtió que, “le guste o no le guste a la gobernadora, vamos a traer universidades a Chihuahua”, es por ello que precisó que se tiene que votar por todos los candidatos a las presidencias municipales.

Contar con más centros de educación inicial, mejoras al Infonavit, fortalecimiento al IMSS Bienestar y continuar aumentado el salario mínimo, son algunas de las otras promesas que les hizo a los chihuahuenses, motivo por el cual explicó la importancia de que se vote igualmente por los candidatos a diputados federales y senadores de la coalición.