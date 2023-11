Elementos de seguridad continúan resguardando instalaciones del Grupo Leones

El aseguramiento a las instalaciones de Grupo Leones ya cumplió 12 horas luego de que, presuntamente, uno de los escoltas del dueño de dicha empresa baleara a un civil el pasado 23 de noviembre en la colonia Girasoles.

La Fiscalía General del Estado mencionó que desconoce el paradero del presunto responsable así como el aseguramiento del lugar, todo a vez que el sujeto no se encuentra detenido por supuestamente haber atacado con arma de fuego al civil.

Estos hechos ocurrieron el día de ayer 24 de noviembre alrededor de mediodía, cuando el escolta del empresario presuntamente baleó a un civil en vía pública, sobre la avenida Palestina y Fuerza Aérea, dejándolo herido de uno de sus pies donde recibió el impacto de bala.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Sin embargo, la Fiscalía confirmó que no tienen denuncia de los hechos, no obstante, a pesar de no haber denuncia ni detenido el lugar permanece asegurado desde el día de ayer, esta vez con elementos de la fuerza militar.

Luego de que el escolta del empresario de Grupo Leones presuntamente cometiera el ataque armado, este se resguardó dentro de las instalaciones de la empresa, donde más de 30 unidades de seguridad junto con poco más de 20 agentes de las policías municipal y estatal rodeaban el lugar, esperando la orden de cateo o bien, a que el supuesto responsable saliera del lugar.

Durante el tiempo de espera se acordonó un perímetro de la avenida Palestina, donde se encontraban los elementos de seguridad, mismo lugar donde actualmente se encuentran custodiando el lugar agentes de la fuerza militar.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se encuentran verificando la vigencia del porte de arma, debido a que por ser escolta comentan que debe ser un porte federal, lo cual tarda más tiempo en verificar la vigencia.

Hasta el momento, continúan las investigaciones sobre el motivo del disparo contra el civil, al igual que se desconoce la razón por la presencia en el resguardo de los elementos de la Fuerza Militar en las inmediaciones de la empresa.