Eliminación de fideicomisos en el PJF afectará a empleados con sueldos más bajos

De acuerdo con información proporcionada a medios nacionales por el secretario General del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, Juan Prado Gómez, la disolución de trece fideicomisos de dicho poder, afectaría a quienes perciben los sueldos más bajos.

Es decir, todos los cerca de 14 mil trabajadores administrativos cuyo sueldo es de aproximadamente 7 mil pesos al mes, son los que se verán mayormente afectados, pues ya no contarán con los tres bonos al año cuya cantidad iguala su sueldo, ni contarán con el fondo de ahorro que reciben al finalizar cada año.

En ese sentido, Prado Gómez aseguró que esta eliminación de fideicomisos significará un retroceso al 2015 cuando el Poder Judicial de la Federación (PJF) tenia menos trabajadores y órganos jurisdiccionales. Eso, a su vez, aseguró impactará a la ciudadanía.

Detalló que actualmente se cuenta con 40 mil trabajadores de órganos jurisdiccionales, de los cuales el 51.44 por ciento son mujeres, mientras que el 48.56 por ciento son hombres. Por su parte, son 14 mil 386 empleados de unidades administrativas, de los cuales el 54.31 por ciento son mujeres y el 45.69 por ciento son hombres.

Desmintió que esos fideicomisos beneficien a la cúpula del poder judicial, pues reiteró que esos fideicomisos corresponden a diversos bonos y ahorros que recibe la base trabajadora a fin de compensar un poco su bajo sueldo.

“El sueldo más bajo de un trabajador aquí son 7 mil pesos, desde hace más de 20 años no ha aumentado el salario el Poder Judicial para ningún trabajador…lo que sí también es cierto es que estamos de acuerdo los trabajadores en que si hay fideicomisos que benefician nada mas a jueces, magistrados y ministros está bien que los quiten”.

Respecto a esto último, insistió en que no tienen ningún problema en que esos fideicomisos se eliminen dado que son conscientes de que los jueces tienen un sueldo mucho mayor, por lo que no requieren de bonos no ahorros; empero, exigen que se respeten los que benefician a los trabajadores antes mencionados.

Respecto al destino que supuestamente y a decir del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, van a tener los recursos de esos fideicomisos que se eliminarán, los cuales pretenden redirigir a programas sociales, el secretario lamentó esa decisión señalando que deberían ser ocupados para la creación de más órganos jurisdiccionales y para mayor personal; “si vinieran se darían cuenta la cantidad de trabajo rezagado, dicen ‘tienen 10 años sin dictar una sentencia’, quisiera vieran cuántos asuntos hay día con día, son miles”.