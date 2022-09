En Chihuahua la Federación no ha ejercido ni el 50% del presupuesto asignado 2022: Terrazas

La diputada federal del PAN, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro, Patricia Terrazas Baca, dio a conocer que solicitará ante la secretaría de hacienda, un informe sobre las razones del porque existe un subejercicio de casi el 50% en el presupuesto federal para Chihuahua a casi un trimestre de concluir el año fiscal.

Indicó que si bien aún faltan tres meses, es poco el tiempo que resta a este 2022 para ejercer el presupuesto asignado a la entidad, motivo por el cual, solicitarán a las autoridades federales en materia hacendaria, se explique lo que sucede.

“Por ejemplo en salud, no hay medicamentos, no hay mantenimiento en hospitales, y todo porque no se ejerce el gasto del gobierno federal en las instituciones, debido a la falta de eficiencia, programación y personal”, estimó la legisladora cuauhtemense.

“Por encontrarnos en el tercer trimestre, es para estar en el 75% de presupuesto ejercido por la federación, sin embargo en algunos de los ramos, no se ha ejercido en varios ramos”, añadió la panista.

Agregó Terrazas Baca que se dará seguimiento al tema en instituciones federales para que se ejerza el gasto para que se obtengan los resultados y beneficios en el Estado.

Cabe mencionar que para el 2022, se aprobó un presupuesto de más de 59 mil millones de pesos, de los cuales, solo casi el 50% se ha ejercido.