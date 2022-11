En el olvido los muertos sin identificar; no todas las familias tienen una tumba para visitar

El miércoles se celebra en todo el territorio nacional, e incluso en el internacional, el tradicional Día de Muertos, en el que millones de familias mexicanas conmemoran a sus seres queridos que ya no están con vida; sin embargo, hay miles de familias que no tienen el privilegio de visitar una tumba para honrar a sus familiares.

Según datos de la organización civil Movimiento por nuestros desaparecidos en México (MNDM), hay un aproximado de 104 mil personas desaparecidas oficialmente, sin contar los que no se han reportado ante las autoridades gubernamentales y/u organizaciones civiles, así como más de 50 mil personas fallecidas sin identificar en los servicios forenses del país.

En Chihuahua, el último dato que se tiene de las personas fallecidas sin identificar en el estado de Chihuahua corresponde al 2020, cuando se contabilizó que existían 3 mil 943 restos humanos en esta condición; sin embargo, no ha habido una actualización en esta cifra.

Cabe mencionar, que el dato de los 3 mil 943 cuerpos, restos y osamentas, fue entregado por la Fiscalía General del Estado a la organización MNDM, por medio de una respuesta a solicitud de información, con número de oficio FGE-4C.5/1/2/741/2020 113682020, emitido el 19 de octubre del 2020.

Gabino Gómez, activista y defensor de derechos humanos, indicó que hay un importante rezago en esta materia, pues las autoridades no han cumplido con los requerimientos de la Ley General de desaparición forzada de personas, como la creación de una base de datos o el establecimiento de técnicas de identificación por medio de estudios genéticos.

Además, se indicó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) ha ofrecido en diversas ocasiones al Gobierno del Estado y a la Fiscalía en particular, el colaborar con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y aunque se ha dado una respuesta favorable, nunca se ha tomado acción.

Hay que recordar, que el EAAF ayudó a identificar los cuerpos de las mujeres asesinadas en el Valle de Juárez y cuya investigación ayudó a esclarecer el caso del Campo Algodonero, mismo que obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordenó al Estado Mexicano el reparar a las víctimas. Este equipo de expertos ha sido llamado por diversas organizaciones civiles y familias de personas asesinadas y desaparecidas; sin embargo, ha enfrentado diversas dificultades, pues incluso en el sexenio de César Duarte, se les impidió trabajar y fueron objeto de difamación y desprestigio.

Gaibno Gómez indicó que desde que empezó la administración actual (2021-2027) el CEDEHM ha insistido a la Fiscalía y a Servicios Periciales que informen del rezago de restos sin identificar, puesto que es bien conocido que hay una gran cantidad de ellos.

“No sabemos cuánto rezago hay, esto por la incapacidad de servicios periciales para hacer los análisis genéticos”, comentó el activista y defensor de derechos humanos; agregó que se ha ofrecido a la FGE la colaboración del Equipo argentino pero ha habido una resistencia, “no entendemos por qué”.

Agregó que él mismo estuvo presente durante diversas actividades en las que los cuerpos sin identificar son inhumados, particularmente en el panteón San Rafael en Ciudad Juárez: “ya no tienen espacio para meter más y ahí hay más de 3 mil 600, solamente en el panteón de Juárez, faltan los de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y todos los que hay en el estado”, comentó Gabino Gómez.

Indicó que el tema está en el olvido por parte de las autoridades, pues el desconocimiento de la situación se debe a la falta de personal, personal capacitado, así como de recursos para realizar estas indagaciones: “he visto a los peritos que andan en campo y hay veces que ni siquiera traen gasolina o andan en vehículos en muy malas condiciones”, comentó el entrevistado.

“Yo ya no sé qué hacer, todos los días me hablan para pedir ayuda con sus familiares desaparecidos, hasta familiares de migrantes me hablan, incluso de otros países: estamos rebasados. No hay un día que pase, que no desaparezca una persona: la semana pasada desaparecieron 6 personas en Valle de Allende”, ejemplificó el activista.