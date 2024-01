En México y Ecuador vivimos con temor: Julián LeBarón por conflicto armado interno

Ante el conflicto armado que se está viviendo en Ecuador, donde se generó un desafío generado por el crimen organizado al gobierno de Daniel Noboa y se ha mantenido una alarma que ha superado la capacidad de las autoridades en aquel país, el activista Julián LeBarón consideró que la sociedad es quien debe exigir a las autoridades la detención de los “terroristas”, y que si son ineficientes con esta tarea, que las autoridades dejen su cargo por el cual fueron electos.

“Cuando ocurre algo como lo que ocurre actualmente en Ecuador, amenazan a la libertad de expresión y básicamente a cualquier derecho, la sociedad que vaya al gobierno y les exigen que si ellos no detienen a estas personas, y los juzgan por el crimen que cometieron, ustedes se deben de ir, porque no se puede tolerar vivir con tanto miedo, y seguir indefensos, la sociedad debe asumir la responsabilidad”, compartió el activista.

Julián LeBarón es un activista que a raíz de las múltiples agresiones por grupos criminales en la región noroeste del estado de Chihuahua, lo obligó a salir a las calles a exigir justicia e incluso a solicitar un cambio en las políticas públicas para iniciar un autogobierno en la comunidad de LeBarón, que pertenece al municipio de Galeana.

Con toda la problemática que se ha concentrado en Ecuador, considera que si la sociedad necesita ir a otro país para que los puedan salvar, renuncian a su libertad y derecho a tener acceso a una vida en libertad y en paz, “todos tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra participación, cuando nos quedamos callados ese cuando se genera el gran problema”.

“Las leyes y que la autoridad y las instituciones, todo tiene que ser secundario, a la exigencia de que se resuelvan los problemas, imagínate en México y en el noroeste del estado de Chihuahua, todo mundo sabe, que los policías son malandros, que los alcaldes están coludidos, y toda la sociedad, vivimos con tanto temor, que el primero que saca la cabeza se la cortan”, refirió Julián LeBarón.

Considera que lo que se vive ahora en Ecuador es lo que se ha vivido en México por años, sólo que en una forma más sutil, pues asegura que existe una corrupción entre autoridades, elementos de seguridad, que permiten que los grupos del crimen organizado operen y puedan generar millonarias ganancias.

El activista de la comunidad mormona, consideró que una sola persona no puede hacer nada, pero invitó a la sociedad en general a hacer la exigencia más amplia, desde las redes sociales, a denunciar, y exigir a la autoridad, tomar los edificios públicos “ellos no pueden decir que tienen la autoridad sobre nosotros, si ni siquiera son capaz de resolver nuestros problemas, si no pueden, necesitamos nosotros buscar alternativas, no podemos estar tolerando que tengan el poder que tienen sobre nosotros, sin ningún resultado que pueda ser aceptable”.

Agregó que el problema es el mismo, las instituciones no son representativas de la voluntad del pueblo, porque la democracia real se practica por aquellos que no participan en las elecciones, “nunca hemos empoderado a los inútiles, por eso no participamos en las elecciones, ellos tienen el fuero y cheque en blanco, para hacer lo que quieran y lo que pasó en Ecuador es una forma de decir, el miedo es lo que consigue la toma de decisiones en el país y en México es lo mismo”.

Explicó que la corrupción y la ineficiencia de las autoridades, es el principal problema que orilla a los grupos criminales en incrementar su capacidad, por la misma impunidad que les brindan a lo largo de los años, y que finalmente terminan en episodios como el que vive Ecuador y el mismo “Culiacanazo” en Sinaloa.

“Podemos explorar darle voz a la gente que permanece en silencio, y que no votan, porque están asqueados de todos los líderes que llegan al poder a través de este método, tenemos la razón de estar asqueados, quienes llegan, tienen que prostituirse ante todas aquellas fuerzas que le ayudan a llegar, y por eso llegan los peores líderes, los más corruptos, ineptos, los más rateros, son los que buscan los partidos, porque la gente honesta no les sirve para nada” indicó.

Julián se solidarizó con todas las personas que actualmente están viviendo en el temor en Ecuador, a la vez que aquellos que en alguna ocasión en México sufrieron esta inestabilidad de inseguridad por la falta de acción de las autoridades.