Érick se acercó a Dios hasta la universidad y ahora representará a Cristo en el Viacrucis Viviente

El joven estudiante de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el viernes 7 de abril encarnará a Jesús, en la representación de la Pasión del Señor, en el Viacrucis Viviente de la Parroquia Madre de Dios, de la diócesis de Chihuahua.

Erick compartió que a pesar de haberse negado en un par de ocasiones previas en este tipo de representación que tiene la finalidad de evangelizar, este año atendió el llamado de Dios, con la única intención de servir, y dar la gloria y honra a Dios.

Relató que luego de un periodo de alejamiento espiritual, nuevamente volvió a la Iglesia, y ahora dedica su servicio a su comunidad, donde tiene un año como coordinador del Grupo de Jóvenes de la Parroquia, de adolescentes de 12 a 17 años.

“Al principio fue por obligación, me mandaban mis papás a misa, desde chiquito. Cuando entré a la universidad, dejé de asistir a misa y de servir. Precisamente ahí, fue cuando me di cuenta que para mí era necesario estar cerca de Dios. Empecé a servir con mis papás en el templo San Felipe, que forma parte de la parroquia María Madre de Dios; les ayudaba a preparar las cosas para las misas. Un día, uno de los sacerdotes que estaba en ese momento, me habló y me dijo que si quería formar parte del grupo de coordinadores para abrir un grupo de adolescentes. Y pensé, pues ¡va!, a ver qué pasa. Y ya ha pasado un año de ese a ver qué pasa”, compartió Erick, con una sonrisa en el rostro.

Interpretar a Jesús, lo calificó como una experiencia muy bonita, y una decisión que consideró difícil de tomar, luego de que había rechazado en por lo menos un par de ocasiones anteriores asumir este reto.

“Es algo muy importante, no estoy interpretando a cualquier persona y es alguien muy importante para nosotros como católicos. La preparación ha sido ardua: repasando el guión, aprender las líneas y hacer ejercicio para no desmayarme a la hora de ir cargando la cruz hasta la parroquia. En tiempo, será un recorrido de dos horas, apenas me voy a entrenar con la cruz”, compartió.

Foto: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua

Erick destacó que participar en el Viacrucis Viviente, es con la única intención de ayudar, como en todos los servicios que ha estado en la Iglesia, en los que tiene claro que no son para satisfacción personal, si no para la honra y gloria de Dios.

“Con esa mentalidad, es con la que me estoy guiando para el Viacrucis. La verdad soy muy penoso; pero lo que me mantiene es que no quiero destacar ni ser protagonista, pero me lo pidió Dios. Fue en un momento en el que dije que sí, y voy a hacerlo por él, para que Él brille en ese momento”, refirió.

El joven historiador, mencionó que a través del Viacrucis Viviente, las personas puedan tener una referencia con lo que pasó Jesús en la crucifixión y para que crean, que surja la semilla de la fe, y se acerquen a Dios y a la Iglesia.

El Viacrucis Viviente será el viernes 7 de abril, a las 13:00 horas, partiendo de la capilla de San Carlos Borromeo, en la Quinta Carolina, avanzando hacia el sur, por la avenida Monte Everest, para girar al oriente, hasta unas cuadras antes de la Vialidad Sacramento, hasta la parroquia de María Madre de Dios.

En el Viacrucis participarán seis soldados, tres sacerdotes, la victoria, María, Juan, con un grupo de alrededor de 20 personas.

Para finalizar, dirigió un mensaje a las personas, -principalmente a los jóvenes-, que se encuentran alejados o con la fe débil.

“La Iglesia desde hace mucho tiempo ha tenido una mala imagen, y probablemente es por eso que se han alejado o no se han dado la oportunidad de conocerla; de conocer a Dios, sobre todo. Esa es una razón para conocerla, para ver si es verdad que no es tan mala como dicen, para ver si no les aporta nada a sus vidas. Las adicciones, la depresión y todas estas enfermedades mentales, que en última instancia llevan a las personas al suicidio, a decidir que sus vidas no valen la pena de seguir viviendo, pues la Iglesia y sobre todo Dios, está ahí para acompañarlos, para guiarlos en el camino, y les va a dar una satisfacción más grande que todo lo que puedan consumir, o aquellas cosas que en apariencia les van a ayudar a salir del problema en el que se encuentran. Dios es lo que les va a ayudar de la mejor manera para salir de ahí, y vivir una vida más plena”, finalizó.