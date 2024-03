Es momento de hacerle frente a Morena; Chihuahua merece más: Mario Vázquez

El candidato a senador por la coalición PAN, PRI y PRD, Mario Vázquez Robles, expresó que su candidatura al Senado de la República es con el fin de poder defender a Chihuahua de quienes hoy lo han traicionado, han mentido y robado a los chihuahuenses y a todos los mexicanos.

Lo anterior durante su mensaje en el evento de inicio de campañas de la coalición Fuerza y Corazón Por México, celebrado en la Plaza de Armas en donde se congregaron miles de chihuahuenses que demostraron su apoyo con banderas, tambores, matracas y gritos.

“Este día arranca una campaña muy simbólica que trata de los chihuahuenses y de la defensa de este terruño, de nuestra querida tierra; hace algunos años nos dijeron que primero los pobres, luego nos dijeron que no nos mentirían, que no nos robarían y que no nos traicionarían, y hoy lo que tenemos es traición, no han robado y no han mentido”, dijo en relación el Gobierno Federal.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Elecciones 2024 Arrancan campaña Mario, Daniela, Manque y Alex por la coalición Fuerza y Corazón por México

En este sentido, manifestó que los pobres son los más afectados con la desaparición de los servicios de salud de calidad, han abandonado a los niños con cáncer, las carreteras federales están totalmente destruidas y el Gobierno Federal está lleno de corrupción.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Los políticos de Morena han resultado una farsa, nos mienten, nos traicionan y nos roban; ha llegado el momento de hacerle frente a las malas acciones del Gobierno Federal, quiero defender a esta nuestra tierra que es Chihuahua y por eso quiero ser senador”, puntualizó.

Destacó que será un arduo trabajo pero regresarán a Chihuahua las mejores condiciones de vida que le han quitado a las mujeres, a los niños, a los campesinos y a todas la sociedad chihuahuense.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Vázquez Robles, recordó que el Gobierno Federal decidió no apoyar a las estancias infantiles, entrega becas a los adultos mayores que luego se gastan en medicamentos, pues no cuentan con un servicio de salud digno y de calidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El candidato lamentó que legisladores chihuahuenses de Morena haya aprobado los recortes del presupuesto federal que afectan a Chihuahua, sin importarles sus representados, asimismo, apoyaron el abandono de la frontera ante una migración desordenada y el robo del agua de la región centro sur.