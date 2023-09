Espera GPMorena resolver mañana la expulsión de Adriana Terrazas

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, compartió que este viernes podría quedar definida la expulsión de Adriana Terrazas Porras de dicha bancada, pues será mañana cuando tienen programado se efectúe una audiencia con ambas partes.

Estrada Sotelo detalló que Terrazas Porras, quien funge como presidenta del Congreso del Estado, ya fue notificada sobre el proceso de expulsión que se tiene en su contra dentro de la bancada morenista, así como de la audiencia que se efectuará este viernes.

En la audiencia en mención, la cual se desarrollará por parte de la coordinación de esta fuerza parlamentaria, Cuauhtémoc Estrada fungirá como moderador, se tendrá la participación con los argumentos de ambas partes para finalmente tomar una decisión.

Los diputados que solicitaron la expulsión de su compañera fueron Leticia Ortega, María Antonieta Pérez, Magdalena Rentería, Rosana Díaz, América García, Benjamín Carrera, Gustavo De La Rosa, Óscar Avitia y Óscar Castejón. Estrada Sotelo se abstuvo, debido a que alguien debía regular el proceso.

El coordinador recordó que los motivos por los cuales los legisladores exigen la expulsión de Terrazas es porque consideran que no respetó el acuerdo interno en el 2022 respecto a la mesa directiva y, por el contrario, aceptar la propuesta emitida por las bancadas del PAN y del PRI, así como votar en contra de los principios fundamentales de Morena.

Añadió que "ni para bien ni para mal", actores políticos del partido, tanto a nivel estatal como nacional, se han acercado con ellos a fin de solucionar la situación que se vive en la bancada.

Por su parte, la legisladora señalada reiteró que con esto, sus compañeros únicamente están haciendo oficial algo que desde el año anterior ya habían hecho en la realidad y es que acusó que la relegaron y tomaron incluso actitudes "un poco infantiles" para con ella.

Insistió en que este año, la diferencia y lo que sucede es lo mismo, nada más que ahora lo están haciendo por escrito todas y cada una de las acciones que han tenido desde la primera vez que aceptó la presidencia; empero, hizo hincapié en que ellos no tienen ninguna facultad de expulsarla, dado que en ninguna ley ni reglamento interno se establece eso.

"Ellos no son ninguna autoridad", externó al exponer los motivos por los cuales no acudirá a la audiencia citada y únicamente responderá al oficio que le enviaron con antelación. Recordó que el año pasado las autoridades tanto electorales como del partido fueron claras al mencionar que no veían ninguna falta cometida por ella, por lo que no había razón de ser del actuar de los morenistas.

"Aquí seguiré, seguiré siendo de Morena", fue el mensaje que les envió a sus compañeros, recalcando que ella se sujetará a las leyes que están establecidas y atenderá los citatorios y ordenamientos que estos organismos le hagan.