No necesito unas siglas para trabajar en favor de los más necesitados: Adriana Terrazas

En medio de la controversia que se vive dentro del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, la integrante del mismo, Adriana Terrazas, fue concisa al señalar que ella no necesita unas siglas para trabajar en favor de los más necesitados, pues aseguró que toda su vida lo ha hecho.

De esa manera, respondiendo a las acusaciones tanto del coordinador de la fracción parlamentaria y de la dirigente estatal de Morena, Terrazas Porras constató que cumple en todo momento con los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, especialmente, el ayudar a las personas en situación de pobreza.

En ese sentido, dijo que, así como sus compañeros dicen tener varios argumentos para solicitar su expulsión, ella también cuenta con varias herramientas que durante este año ha adjuntado en caso de ser requerido interponer una denuncia por violencia política de género.

Además de que consideró que la expresión de que “le hace el caldo gordo a la gobernadora”, pues dijo que está fuera de orden, detalló respecto a esa acusación que sí coincide con algunas cuestiones con Campos Galván, toda vez que ambas tienen la firme convicción de velar por el bienestar de los chihuahuenses.

Puntualizó que, en este momento, sus compañeros están haciendo oficial lo que en los hechos ya habían demostrado, que es expulsarla de la fracción parlamentaria; empero, precisó que eso no se puede dar como tal, pues en ningún apartado de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se menciona tal acción: “ellos lo único que están haciendo es tangible el trato que me han dado durante este año legislativo cuando no aceptaron mi presidencia”.

En cuanto a la denuncia que emitieron los diputados de Morena el año pasado a la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido, Terrazas Porras detalló que desde hace tiempo esa área envió la resolución aseverando que no procedió su expulsión.

“Insisto, diez diputados no son Morena, Morena es muchísimo más, sido insistiendo, les molestó en demasía”, externó la legisladora, quien adjudicó esa situación y el que varios consejeros del partido estuvieran presentes en la junta previa realizada el miércoles a que el coordinador de su bancada “se salió un poquito de su cordura” , la cual dijo, siempre lo ha caracterizado.

Finalmente, ante el inicio del tercer año legislativo, mencionó que no espera más que golpeteo político por parte de la bancada morenista, lo cual “sería un acto más de desesperación o de enojo contra una servidora”.