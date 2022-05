Estos son los ocho niños chihuahuenses que participarán en la Voz Kids 2022

El talento de Chihuahua arrasa en La Voz Kids, donde el lunes lograron entrar tres niñas más a este reality show de TV Azteca y que se transmite a nivel internacional, siendo un total de ocho participantes quienes darán la pelea por el estado grande, la primera de ellas que triunfó en el último día de audiciones fue Xóchitl Holguín, de 12 años, originaria de Guachochi, interpretando el tema “Pena negra” de Juan Homero Aguilar, su voz cautivó a los coaches Joss Favela, Paty Cantú, Mau y Ricky, y María León, logrando que todos voltearan su silla y decidió integrarse al equipo de Paty Cantú.

Gossip Vanessa Guzmán felicita a su novio en redes sociales

Asimismo, la juarense Sofía Aguilar, de 11 años, cautivó a Mau y Ricky, Paty Cantú y María León con su el tema Héroe de Mariah Carey y Walter Afanasieff, integrándose al equipo de María León y por último Natalia Cruz, de 11 años, de Témoris, quien escogió un el tema “Me muero” que en la voz de Natalia Jiménez fue uno de los hits en la carrera de esta cantante española, y sigue en el gusto del público; la menor decidió integrarse al equipo de Paty Cantú.

Xóchitl en su video de presentación informó: “Guachochi es un lugar muy pequeño, es un pueblito donde hay muchos tarahumaras e indígenas siendo su cultura rarámuri y es donde vivo y convivo con ellos. En Guachochi no hay maestros canto, yo sola aprendí cantando con mis padres, escuchaba música y me concentraba en ella, y ahorita que voy a cantar siento mucha adrenalina, me lleno de emociones encontradas, y si ganara La Voz ayudaría a mi pueblo porque hay muchas personas pobres”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por otro lado, Sofía Aguilar, de Ciudad Juárez, dijo: “Mi mamá es mi héroe, ella es la que me ha llevado a muchos caminos, me ha abierto muchas puertas y me ha enseñado lo de la música; cuando tenía dos años me escuchó cantar y desde entonces es mi pasión y es algo muy importante en mi vida y quiero seguir haciéndolo cuando sea grande, esta es una oportunidad muy grande para aprovechar y ganar”.

La tercera ganadora es de Témoris expresando: “Mi localidad, si la visitas, puedes encontrar muchos lugares hermosos y paisajes, por ejemplo, la nevería, el ángel, la plaza, la estación y ahí es mucho más divertido porque hay arroyos y te puedes meter a disfrutar del agua con tus amigos. Ahorita que voy a cantar siento mucha emoción y se me revuelve el estómago, siento mariposas y mucha felicidad”, manifestó Natalia Cruz.

En las siguientes semanas continuarán los filtros donde poco a poco se irá reduciendo el número de participantes, sin embargo, la gran cantidad de infantes que hay por Chihuahua abre la posibilidad de que uno o una de ellas sea quien gana esta temporada de La Voz Kids.

PARTICIPANTES

Renata de la Torre, Ciudad Juárez, entra al equipo de Paty Cantú

Ximena Rentería, Flores Magón, está con María León

Ana Sanz, Chihuahua, con Paty Cantú

Samantha Richarte, Chihuahua, con Paty Cantú

Andrés Salas González, Ciudad Juárez, María León

Xóchitl Holguín, Guachochi, Paty Cantú

Sofía Aguilar, Ciudad Juárez, María León

Natalia Cruz, Témoris, Paty Cantú