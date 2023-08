Estrategia de seguridad ha logrado reducir los homicidios en el estado: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que la estrategia de seguridad en el estado, sí ha logrado reducir los índices de violencia, sobre todo en lugares como Chihuahua y Juárez.

Mencionó que si bien, la violencia relacionada con la actividad de los grupos de la delincuencia organizada tiene sus picos, los porcentajes sí han arrojado una reducción importante.

Señaló que en el estado se redujeron los homicidios cerca del 21 por ciento en relación con los números de la pasada administración, mientras que en Ciudad Juárez la reducción es del 26 por ciento.

“La estrategia ha dado esos resultados, sin embargo, esto no quiere decir que no haya algunos vicios o picos de violencia, sobre todo porque temas como el narcomenudeo el cual no ha dejado de ser uno de los negocios de la delincuencia organizada”, subrayó.

Loya Chávez expuso que los cien nuevos elementos que se tienen en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal abonará a las acciones de seguridad por parte del estado, por lo que se espera que la convocatoria siga arrojando buena respuesta ciudadana.

Respecto al apoyo que se tiene por parte del Gobierno Federal, el funcionario estatal reconoció que, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se trabaja con una excelente coordinación.

“El tema constitucional es importante, la seguridad pública es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, no establece una cantidad específica de cada quien, creo que cada nivel gobierno está haciendo lo que a su consideración expresa lo que hay que hacer para atender el problema”, concluyó.

En este sentido, celebró la estrecha relación y el trabajo conjunto que se hace entre las fuerzas estatales, federales e incluso con las policías municipales, lo que permite ir avanzando en la obtención de resultados en beneficio de los ciudadanos.