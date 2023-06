Evalúa Municipio recurrir a Tribunales Colegiados por suspensión de relleno en Mápula

Mariana de Lachica Huerta, titular del Órgano Interno de Control del gobierno municipal de Chihuahua, advirtió que el tiempo para la planeación, estudios, y trámites de autorización para la construcción del Relleno Sanitario Mápula, tomaron alrededor de un año en ejecutarse, por lo que no habría tiempo suficiente de intervenir otra opción en los 10 meses que le quedan de vida al actual Relleno Sanitario.

“Tenemos también la posibilidad de recurrir a una siguiente instancia jurisdiccional para que se revise el tema, que sería los Tribunales Colegiados, pero eso nos va a retrasar mucho. El crédito que se nos autorizó debemos comprometerlo este año, y el no hacerlo, nos puede poner en una situación de estar pagando intereses por un crédito que no estamos utilizando, o en su caso, tendremos que volver a consultar con el Congreso, para ampliar el plazo del tiempo. No es un tema sencillo y en el Municipio estamos con todo para defender el proyecto, y también, para comunicarlo a la ciudadanía”, afirmó Mariana De Lachica.

Así lo manifestó al cuestionarle qué acción tomará el Municipio de Chihuahua, en caso de que en la audiencia constitucional del 22 de junio, por los siete amparos que están interpuestos en los juzgados federales.

“En caso de que no se retire la suspensión, tendríamos que volver a empezar un proceso que se puede llevar otro año, porque todos los terrenos que se estudiaron y que se llevaron un año, ya fueron descartados. Ahorita no tenemos otro terreno disponible”, sostuvo.

El pasado viernes 9 de junio se realizó una audiencia incidental, en la que se mantuvo la suspensión provisional que se había dictado, donde se revisaron las medidas cautelares. El próximo 22 de junio será la audiencia constitucional, de la que confía que el juzgado pueda estar mejor preparado, habiendo revisado toda la documentación ofrecida por el gobierno municipal.

“Sin duda, los particulares tienen en todo momento derecho a acudir a la justicia, pero también, el Municipio siempre ha estado y estaremos en la mejor disposición para poder reunirnos y explicar de técnicos a técnicos, el por qué este nuevo relleno no va a causar ningún impacto dañino en los terrenos de alrededor”, sostuvo.

Mariana De Lachica destacó que entre los permisos que se obtuvieron para la construcción del terreno, también se consultó a la Comisión Nacional del Agua, y la Junta Central de Agua y Saneamiento, con quienes se analizaron los mapas hidrológicos, y aseguró que es falso que el acuífero Villalba tenga zonas de recarga, y hay un documento de Conagua que lo acredita.

“No hay riesgo de contaminación del agua. Además, entre las medidas de mitigación de la Semarnat, nos obliga a hacer unos pozos de monitoreo de la calidad del agua, durante toda la vida del relleno, previo a su construcción y durante su uso, para estar monitoreando la calidad del agua de los terrenos de alrededor. En todo momento vamos a estar cuidando, porque si a alguien le interesa cuidar de la salud y de la conservación del medio ambiente de los chihuahuenses, es a nuestro alcalde Marco Bonilla y toda su administración estamos comprometidos a ello”, aseveró.

Mariana de Lachica Huerta, titular del Órgano Interno de Control del gobierno municipal de Chihuahua / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Agregó que haber encontrado ese terreno con ciertas condiciones, como la compactación de la tierra, condiciones hidrológicas, de lejanía con la mancha urbana, fue todo un año para encontrarlo.

“Teníamos 11 y se fueron descartando todos los terrenos hasta llegar a éste. Al final quedaban tres, pero los otros dos tenían alguna condición que no se cumplía del todo para poder hacer este relleno. La obstaculización de la construcción de este nuevo relleno, a quien va a afectar es a la ciudadanía chihuahuense en lo general”, subrayó la titular del OIC.

Añadió que el no tener un lugar dónde depositar los residuos sólidos urbanos generaría problemas de salud en la población chihuahuense, por la proliferación de basura, y las probables enfermedades que causaría esa situación.

“La ciudad de Chihuahua siempre ha sido considerada una ciudad muy limpia, y no queremos perder esa parte, ni para el turismo, ni tampoco para nuestros ciudadanos. Nos vamos a ver en un problema si esto no empieza a caminar”, manifestó Mariana De Lachica.

Mariana De Lachica Huerta compartió que en el caso de los amparos, los escritos son exactamente idénticos.

“Se nota que es solamente un abogado o un solo despacho que se dedica a ello, porque son réplicas exactas. Todas las personas que presentan estos amparos son propietarias de los terrenos de las inmediaciones del lugar; y no queriendo juzgar los motivos o razones por las que los están interponiendo, y a lo mejor pensando, que tienen una idea distinta de lo que va a ser el nuevo relleno, a lo mejor les falta mucha información y conocimiento de todo el proyecto y de cómo lo vamos a hacer. Lo que alegan es la posible contaminación del agua que ellos utilizan para riego de las zonas agrícolas y ganadera. Eso es lo que dicen los amparos”, acotó De Lachica Huerta.

Mitigación ambiental

La manifestación de impacto ambiental que se tramitó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de México es una serie de valoraciones que a partir de la información técnica y científica que se les compartió a la Semarnat, en principio autorizó que se llevaran a cabo los trabajos en ese terreno, siempre que se realicen acciones de mitigación del impacto ambiental.

Entre otras cosas, la flora y la fauna en ese lugar, tienen que ser retirados bajo normas oficiales, sino que tienen que hacer un proceso de retiro, y pasarla a otros lugares donde se conserven sin atentar contra su vida.

“Estos trabajos de mitigación ambiental, son las medidas que recientemente se licitó el proyecto para que se inicien los trabajos en el mes de junio, que son los trabajos previos para la construcción del terreno. Están en un estado de suspensión, ante la indefinición de lo que va a pasar con los litigios que se han venido presentando, por particulares en la zona de las inmediaciones del terreno del relleno. Están en su derecho de buscar el acceso a la jurisdicción para revisar el tema de su protección de derechos”, explicó la titular del OIC.

Detalló que no se ha licitado la construcción, porque primero se tiene que hacer la mitigación de impacto ambiental, que se proyecta iniciar en el mes de agosto, una vez que se obtenga el permiso de continuar con el proyecto.

Explicó que la construcción del nuevo Relleno Mápula es la excavación de un hoyo con cuatro celdas, a la profundidad que marca la norma, donde se va a colocar una membrana, entre la tierra y la basura que se colocará dentro del relleno, que va a impedir que la basura inorgánica que se colocará ahí, y no va a permear a la tierra.

La basura orgánica va a recibir otros tratamientos, a través de diversas plantas.

Para finalizar, la titular del OIC aclaró que no se trata de negar el derecho de las siete personas que tienen terrenos alrededor, pero sí destacó que la salud y el derecho al medio ambiente, y una vida digna en esos términos, de alrededor de un millón de chihuahuenses, debe prevalecer ante intereses de particulares.

“Se está generando un debate que es público, ya vimos el viernes pasado uno para tratar distintos temas; sin embargo, seguirá habiendo distintos foros. Hay que ciudadanizar mucho más el lenguaje técnico, para que todos entendamos de qué estamos hablando y vamos a seguir comunicando en este sentido a la ciudadanía, para eso diseñó el Municipio un micrositio, dentro de su propio sitio oficial, que se llama Nuevo Relleno Sanitario Mápula, para que todas las personas puedan entrar a revisar toda la información y cada paso que da la administración”, concluyó.