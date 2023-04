Exceso de vehículos es un factor en accidentes; hay un auto por cada dos habitantes en la capital

Joan Sarroca, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, consideró que el alza de los accidentes viales se debe al aumento del parque vehicular y la falta de cultura vial, por lo que hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a la autoridad para bajar los índices de percances en la vía pública.

“Lamentablemente vemos cómo los accidentes han aumentado no últimamente, sino que cada año hay un incremento debido al flujo vehicular que existe en la ciudad”, dijo y detalló que en la capital existen casi dos personas por vehículo: si se habla de alrededor de un millón de habitantes, son aproximadamente 500 mil unidades circulando.

Chihuahua "La ciudadanía no está respetando a la autoridad": CCE, por alza en accidentes viales

En este sentido, previamente el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla Mendoza había confirmado que existe un vehículo por cada dos habitantes, lo que refleja una tasa superior a la proporcional flota vehicular y densidad geográfica que en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Aunado al alto número de unidades —dijo Sarroca— se tiene la poca cultura vial y prevención que existe por parte de los guiadores, lo que ha provocado un alza en los accidentes automovilísticos, añadiendo que los más comunes son choques alcance; sin embargo, precisó que en la mayoría de los percances viales fuertes con saldos fatales se involucra el exceso de velocidad y la distracción del conductor.

Asimismo, manifestó que la mayor letalidad no es en aquellos que venían conduciendo o dentro del vehículo, sino que la más alta tasa de mortalidad ocurre en víctimas por atropello.

En este sentido, lanzó un llamado a los ciudadanos a respetar y conducirse con mucho cuidado, no estar distraídos y respetar los límites de velocidad; a la autoridad, a hacer su parte de estar vigilando y previniendo este tipo de accidentes que pueden evitarse.

Al cuestionarlo si el tema de fotoinfracciones no ha sido retomado o reconsiderado, Sarroca indicó que no están pugnando por el regreso de las mismas, sino que en su momento solicitaron que se utilizara la tecnología para reducir el número de fallecimientos en la capital a causa de accidentes viales, pero no era un tema exclusivo de las fotomultas.

“Hay otro tipo de tecnologías que podemos emplear para prevenir bastantes accidentes, sin hablar de las fotoinfracciones; aparte, el uso de la tecnología serviría mucho para reducir y combatir la corrupción, además podría facilitar nuestros traslados; sería un beneficio para todos, y vemos que es el tiempo ahora que se está aprovechando la plataforma Centinela, y si nuestro gobierno está apostando mucho por la seguridad, también se apuesten por la seguridad vial de todos nosotros”, añadió.

Finalmente, anunció que próximamente, en cuestión preventiva, se tendrá una campaña de volanteo para concientizar a las personas a que no manejen usando el celular, pero más adelante darán más detalles al respecto.