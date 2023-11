Exgobernador Javier Corral renuncia formalmente al PAN

Por medio de un oficio, el cual comenzó a trascender este jueves, fue como el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó de manera formal su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), luego de tres años de haberse distanciado y de que haya iniciado la incertidumbre respecto a su alejamiento de dicha fuerza política.

Al inicio de dicho oficio, Corral detalla que efectivamente, fue hace tres años cuando optó por distanciarse del partido albiazul debido a que en diciembre de 2020, se aprobó la alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual se formalizó y reafirmó en aras de las elecciones presidenciales del 2024.

Pese a que ya había hecho pública su postura al respecto y había anunciado que se presentaría su renuncia, no fue hasta este jueves 9 de noviembre cuando presentó de manera oficial la carta con la que hace de conocimiento a los dirigentes del partido sobre su decisión.

“La decisión que hoy formalizo ha sido un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido formar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua, y por otra, acompañar mi renuncia con una reflexión mayor sobre el momento político que vive el país, sus retos y el dilema que nos plantean las elecciones del 2024 entre el pasado y el futuro”.

Aunado a eso, se lee que deja de manifiesto en el mismo texto el hecho de que se mantendrá participando en la vida política y militando en el interés público, “pero sin pertenencia partidista alguna”. Agrega su deseo de seguir contribuyendo con sus ideas y desde su experiencia a la construcción de un mejor país.





Foto: Cortesía | PAN Nacional

Es preciso recordar que Corral Jurado militó durante 41 años “en el que durante mucho tiempo fue el mejor partido político de México”, lapso en el que tuvo la oportunidad de ser senador y diputado federal en dos ocasiones, así como titular del Ejecutivo en Chihuahua durante la administración del 2016 y 2021.

Esta información fue confirmada a su vez por el actual coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), dentro del Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, quien se congratuló: “al fin se va”, pues hizo mención que desde hace tiempo, había anunciado su salida, pero no la formalizaba.

“El PAN sigue y seguirá a pesar de Javier Corral. Es una institución sólida y fuerte”, externó al compartir que no tiene duda de que el exmandatario pronto se unirá a las filas de Morena, tal como se ha hablado desde hace tiempo. Añadió que, contrario a los señalamientos del ahora expanista, “es corrupto y doble moral” hablar mal de un partido que le ofreció la oportunidad “de ser y de servir al Estado de Chihuahua”.