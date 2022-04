Exhortan bomberos a no nadar en presas para evitar accidentes

El titular del Departamento de Bomberos de la ciudad de Chihuahua, Juan Manuel Morales, instó a la población a no ingresar a los cuerpos de agua en la zona metropolitana para nadar, donde además, está prohibido por la naturaleza del agua acumulada.

“Son cuerpos de agua que no están adecuadas para nadar, son aguas muy sucias, con ramas, árboles, cercos, sumergidos adentro del agua, que puede causar que se atoren. Solo se permite el ingreso en vehículos acuáticos, con la cantidad de personas adecuada. Sin bebidas embriagantes. Lo que queremos las corporaciones de auxilio es que vayan todos y regresen todos a casas, que disfruten de estas vacaciones de la mejor manera”, explicó.

Policiaca Se incendia vivienda en la colonia Industrial

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Chihuahua se suma al Operativo Metropolitano de Seguridad por Semana Santa, 2022, con la vigilancia de cuerpos de agua como las presas Chuvíscar, El Rejón y Chihuahua, que estarán siendo vigiladas con vehículos acuáticos como lanchas, moto esquíes; además de supervisión en vehículos terrestres, para que prevenir riesgo a los paseantes.

El cuerpo de Bomberos participará con dos elementos en la monta de estos dispositivos de prevención en cuerpos de agua, y con 44 elementos en el operativo ordinario, en las estaciones distribuidas en la ciudad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Juan Manuel Morales señaló que la Presa El Rejón es un área controlada, y en la Presa Chihuahua es donde se presenta mayor afluencia, por lo que se controlará la entrada por el acceso de El Fresno, donde se establecerán filtros para los visitantes, y revisar que no ingresen bebidas embriagantes y que se encuentren en condiciones adecuadas para divertirse de forma óptima.

Para finalizar, mencionó que en caso de detectar alguna persona en el interior de los cuerpos de agua, se considera una falta administrativa, que en primera instancia se hace la recomendación de que porten los chalecos, en caso de no acatar, se solicita apoyo a los cuerpos de Seguridad Pública, con una segunda recomendación que si no es acatada, se trasladaría a los separos por la falta administrativa que representa no acatar disposiciones para ingresar a cuerpos de agua.