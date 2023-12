Exigencia de agua de Tamaulipas es un asunto político y no hídrico: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, calificó como un asunto político, la nueva intención del estado de Tamaulipas de extraer agua de Chihuahua, lo que buscaría generar inestabilidad en el escenario político.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que de nueva cuenta se busca que Chihuahua entregue agua a Tamaulipas y que se abran las compuertas de las presas de la entidad, afectando así a los productores chihuahuenses de la cuenca del río Conchos.

Creo que el tema está muy trillado, voy a utilizar este término, es 90 por ciento política, 10 por ciento tema del agua.

Resaltó que el escenario apunta a que se está utilizando al estado de Tamaulipas para crispar el ambiente político, como se ha visto desde hace varios meses.

De la Peña Grajeda, reiteró que el estado de Chihuahua no puede entregar lo que no tiene, es decir, es un estado que no tiene agua y es un contrasentido que Tamaulipas busque que Chihuahua pague con un agua que no se tiene, lo que se gasta en otras partes de la República.

En este sentido, el funcionario recordó que Tamaulipas es una entidad federativa que cuenta con una cercanía a la costa, por lo que las cuestiones hídricas le favorecen aun y cuando es un estado semidesértico.

El agua de Chihuahua no se va y la vocación y la instrucción de todos los chihuahuenses, es que se va a defender lo que es nuestro