Por segundo año consecutivo la presa Parral luce totalmente seca

Por segundo año consecutivo se seca la presa Parral, la primera ocasión se presentó en julio de 2022, sin embargo, un mes después, comenzó a verter, derivado de las constantes precipitaciones, lo cual dio un respiro para abastecer al 34 por ciento de la población, no fue sino hasta el 8 de octubre que la JMAS comenzó a extraer 35 litros por segundo. Por casi un año permaneció como reserva para no extraer totalmente el líquido, por lo que se compensó con el agua de las minas; sin embargo, durante el mes de junio de este año, el nivel llegó hasta el 12 por ciento ante la falta de lluvias, por lo que a principios del mes de julio se anunció que esta fuente ya no se utilizaría, hoy por segunda ocasión histórica, se encuentra totalmente seca.

La presa Parral es contenedora de corriente del río del mismo nombre y su agua es utilizada para consumo humano, misma que durante el mes de julio quedó totalmente seca.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Juan Plancarte, este recurso hídrico es enviado a la Planta Potabilizadora de la cual se suministra a 34 colonias de la ciudad.

Indicó que a la presa se le extraen 26 litros por segundo en condiciones normales; sin embargo, durante este año ante la falta de lluvias la extracción bajó a 10 litros por segundo.

Aunque no tiene una gran capacidad porque sólo alcanza 4.5 millones de metros cúbicos, este embalse es un alivio para la ciudad mientras tiene agua, la cual es procesada y potabilizada por la JMAS.

Al agotarse el contenido de las presas, dichas colonias son surtidas con agua de pozos o de minas, como La Esmeralda, lo que genera que se empiece un tandeo de tres o dos veces por semana.

Para el 28 de agosto de 2022, en menos de cuatro días, tras las constantes precipitaciones registradas en la ciudad, la presa pasó de un 8 por ciento al total de su capacidad, por lo que comenzó a verter.

El 23 de julio del presente año el nivel de la presa pasó de 27 a 12 por ciento registrando una reducción de 15 por ciento, ya que se realizó la extracción con el objetivo de evitar que el agua se infiltre, lo cual en palabras del titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, esto no representó una afectación para los sectores que se abastecen de esta fuente ya que se compenso de las minas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El 02 de agosto del 2023 la presa Parral llegó al límite de su extracción, al encontrarse al 12 por ciento de su capacidad; sin embargo, el 6 y 7 de octubre se presentaron lluvias con lo que se brindó un respiro y poder captar el agua pluvial.

Sin embargo, por segundo año consecutivo se secó en su totalidad ante la falta de precipitaciones, recurso ya no pudo ser factible, por lo que a inicios del mes, entró en funcionamiento la rehabilitación de la "Mina La Esmeralda", una medida crucial para aumentar el suministro a la red de distribución de agua potable.

Con una inversión de más de cuatro millones de pesos, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), introdujo equipo nuevo para el incremento de extracción de 44 litros por segundo a 80, que, al año, representa más de un millón y medio de metros cúbicos en beneficio de más de 15 mil habitantes.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral