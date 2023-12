Reciben parralenses suministro de agua seis veces al mes por dos o tres horas

Contar con agua entubada en el hogar es una necesidad fundamental que no solo mejora la calidad de vida, sino que también contribuye significativamente a la salud y bienestar de quienes la disfrutan. Este recurso esencial facilita tareas cotidianas como la higiene personal, la limpieza del hogar y la preparación de alimentos, permitiendo un nivel de comodidad y practicidad inigualable. Además, la disponibilidad constante de agua entubada asegura un suministro confiable para el consumo humano, garantizando la hidratación y reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua potable.

La presencia de agua entubada es crucial para el desarrollo de comunidades y la promoción de condiciones de vida dignas. Acceso a servicios básicos como el agua entubada se traduce en mejoras sanitarias y disminución de enfermedades transmitidas por el agua, lo que a su vez contribuye a la construcción de sociedades más saludables, en pocas palabras contar con agua entubada en una casa no solo simplifica la vida diaria, sino que también representa un pilar fundamental para el progreso y bienestar general de la sociedad, pero, ¿qué pasa si el agua falta?

La falta de agua en una ciudad puede desencadenar una serie de consecuencias graves que afectan diversos aspectos de la vida cotidiana. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Escasez de agua, problemática cada vez más frecuente

La falta de agua en una ciudad puede desencadenar una serie de consecuencias graves que afectan diversos aspectos de la vida cotidiana. La escasez hídrica compromete directamente la salud pública al limitar el acceso a agua potable para el consumo humano e higiene personal, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.

Además, la carencia de agua afecta la producción de alimentos y la higiene en la manipulación de alimentos, generando preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria otros ámbitos afectados son las actividades industriales, lo que puede resultar en pérdidas económicas y la disminución de la productividad.

Además como seguramente ya te has dado cuenta, la escasez de agua puede desencadenar tensiones sociales y conflictos, pues ha sido un tema recurrente que gobiernos de otros estados presionen para que Chihuahua entregue el agua de sus presas.

En última instancia, la falta de acceso a agua potable y servicios hídricos adecuados compromete la calidad de vida y el desarrollo sostenible de una ciudad, destacando la importancia crítica de la gestión responsable del agua para prevenir y mitigar estos impactos.

Ante la falta de agua en la Presa Parral se han buscado fuentes alternas de suministro, pero no ha sido suficiente. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Parral ante la falta de agua

En Parral, la situación se ha vuelto cada vez más crítica debido al persistente desabasto de agua, exacerbado por la escasa precipitación durante el año. La emblemática Presa Parral, vital para el abastecimiento de la ciudad, se encuentra ahora vacía, agotada por la falta de lluvias y dejando a la comunidad en una situación de precariedad hídrica.

Ante este panorama, la JMAS ha buscado fuentes alternas de abastecimiento, como la extracción de agua de minas, en un intento por mitigar la crisis, aunque hasta ahora, estas medidas no han sido suficientes para cubrir la demanda de agua en la región.

La realidad se refleja en la desesperante rutina de los residentes de varias colonias como Loma Linda, Alta Vista, Bella Vista, El Progreso, Oleyda, Las Palmas, El Potrero, Real de Victoria, Almanceña, Tierra y Libertad, la Che Guevara, por mencionar algunas denuncian recibir el suministro de agua por tandeo cada cinco días, o incluso una vez a la semana y aún así, solo durante algunas horas.

Esta limitación en el acceso al agua ha generado una serie de inconvenientes para los parralenses, ya que los tinacos no logran llenarse completamente en ese breve periodo, y otras tantas ocasiones la presión del agua no es suficiente en algunos lugares para subir y acumularse en los depósitos domiciliarios. Como resultado, los habitantes se ven obligados a recurrir a la compra de pipas de agua para satisfacer sus necesidades más esenciales en el hogar, lo que no solo implica un inconveniente logístico, sino también un gasto adicional para una comunidad ya afectada por la escasez de recursos hídricos. La situación ha generado un creciente malestar entre la población, resaltando la urgencia de encontrar soluciones efectivas para abordar la crisis del agua en Parral.

La falta de agua en Parral ha suscitado una creciente molestia entre los ciudadanos, quienes expresan su descontento ante la paradoja de recibir recibos de agua incluso cuando el suministro del vital líquido es escaso o nulo; y externan que es injusto abonar por un servicio que no se materializa en un acceso regular al agua, generando frustración y descontento generalizado.

¿Qué hacer ante este panorama desalentador de falta de agua?

La conservación del agua es esencial para abordar los desafíos de escasez hídrica, y adoptar prácticas eficientes en el hogar contribuye significativamente a esta causa.

Es fundamental reparar rápidamente cualquier fuga en grifos y tuberías, así como utilizar dispositivos de ahorro de agua. La conciencia sobre el tiempo que pasamos en la regadera y la implementación de sistemas de riego eficientes en el jardín también son pasos clave.

Además, reutilizar el agua siempre que sea posible, ya sea capturando agua de lluvia para usos no potables o aprovechando el agua de enjuague de alimentos para regar plantas, añade un enfoque práctico y sostenible. La educación y la concienciación sobre la importancia de estas prácticas en la comunidad refuerzan la necesidad de un uso consciente del agua y promueven un cambio colectivo hacia un futuro más sostenible.

