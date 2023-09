Falta de lluvia colapsó el campo: CCE apoya amparo de productores ante CFE

Siempre y cuando se respete el Estado de Derecho, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, apoyó el amparo colectivo que buscan interponer productores locales para proteger sus cosechas y equipo dañado por cortes de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Federico Baeza Mares, presidente del CCE Chihuahua, en primera instancia, consideró prudente reconocer y entender que este año ha sido el más caluroso de muchos, por lo que se habla que la demanda de energía se elevó entre un 30 a 40 % más que cualquier otro año.

Lee más: ¡Agricultores en crisis! Piden prórroga a CFE hasta diciembre para evitar cortes

“Tenemos que entender esta situación; pero también debemos comprender que los productores principalmente del noroeste del estado, perdieron muchísimo recurso porque no hubo lluvias de temporal, y además se registraron muchas fallas para mecanismos de riego a causa de apagones, lo que provocó mermas y pérdidas en cosechas”, indicó.

Lo anterior –dijo-, “colapsó” el campo en el sentido de que los productores no estarán en condiciones de poder pagar sus préstamos, por lo que recomendó poder hacer alguna estrategia con financieras y bancos.

“Hay un problema porque la tierra no dio para pagar los créditos tanto de aquellos que se dedican a la siembra de temporal, pero tampoco los de riego, sí por falta de inversión de la CFE porque fue un año atípico, aunque eso no es pretexto: no hubo luz y se perdieron las cosechas”, expuso.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp





Conscientes de la situación, Baeza Mares declaró que desde el CCE Chihuahua están respaldando a los agricultores, al tiempo que destacó que mientras se mantengan en el Estado de Derecho, apoyan el amparo colectivo que se pretende presentar.

“Apoyamos esa moción, siempre y cuando estén en el Estado de Derecho y que no se rompan ninguna de las leyes. Y si se pueden amparar y protegerse que lo hagan, porque si el próximo año será igual van a desaparecer y eso no nos conviene como chihuahuenses”, agregó.

En este sentido, el líder empresarial opinó que es importante que se intervenga de cierta manera, a sabiendas de la gran problemática que están viviendo actualmente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aparte, aprovechó para reiterar a la CFE que debe invertir en nuevos trasformadores, en más capacidad para ofrecer energía constante a todo el estado de Chihuahua, para evitar los apagones que también han impactado en la industria.

“Esperemos que la CFE tenga en sus planes nuevas inversiones, nuevos proyectos que detonen mayor capacidad de suministro tanto al campo como a la industria”, concluyó.